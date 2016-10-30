رونمایی یادمان سرداران و۲۵۰ شهید اطلاعات سپاه شمالغرب در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، در این آیین که یکشنبه شب با حضور رئیس دفتر ستاد کل نیروهای مسلح و جمعی از مسئولان کشوری و استانی به همراه جمعی از خانواده های معظم شهدا برگزار شد یادمان سرداران و ۲۵۰ شهید اطلاعات سپاه شمال غرب کشور رونمایی شد.

شهردار ارومیه در این آیین با بیان اینکه در دوران هشت سال دفاع مقدس شهدای اطلاعات قبل از سایر رزمندگان در عملیات حضور داشتند گفت: زنده نگه داشتن یاد ونام شهدا برای ما وظیفه است و باید قدردان باشیم.

محمد حضرت پور با بیان اینکه تلاش و خدمت ما برای تدوام راه شهدا است عنوان کرد: اعتقاد راسخ بر این دارم رکن توسعه، امنیت است و این امنیت را مدیون شهدا هستیم.

وی ادامه داد: استراتژی دشمن در خاورمیانه تجزیه و تکه تکه کردن کشور های اسلامی است، رزمندگان سپاه جمهوری اسلام ایران مدافعان حریم جهان اسلام هستند ولی در سایه شهدای مدافع حرم نقشه های شوم دشمن بر باد رفته است.

حضرت پور یادآور شد: بهره برداری و رونمایی از یادمان یادمان سرداران و ۲۵۰ شهید اطلاعات سپاه شمالغرب کشور فقط به معنی جبران بخش کوچکی از تلاش این عزیزان و قدردانی از رشادت‌های آنان است.

شهردار ارومیه تاکی کرد: سال آینده کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی در شهر ارومیه برگزار می‌شود و در این کنگره باید جایگاه سرداران و ۲۵۰ شهید اطلاعات سپاه شمالغرب کشور به خوبی تبیین شود.

حضرت پور افزود: برگزاری یادواره‌های شهدا و احداث یادمان برای آنان به معنی زنده نگه داشتن یاد و نام شهداست و یک وظیفه برای متولیان فرهنگی است و استمرار این کار به معنی انتقال دادن فرهنگ شهدا به نسل‌های آینده است.

وی همچنین به تحلیل اوضاع امنیتی و سیاسی حاکم بر خاورمیانه پرداخت و افزود: استکبار جهانی تجزیه تعدادی از کشورهای خاورمیانه رو دنبال می‌کنند و در پی ایجاد ۱۲ کشور در منطقه‌اند و در این راستا تعدادی از حکام مرتجع عربی نیز با سیاستمداران آمریکایی همراه شده‌اند اما با ایفای نقش ایران در این سیاست استکباری راه به جایی نخواهند برد.