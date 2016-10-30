مارتین کوبلر انفجار در بنغازی لیبی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، نماینده سازمان ملل در امور لیبی در سخنانی انفجار در شرق کشور لیبی را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، «مارتین کوبلر» نماینده سازمان ملل در امور لیبی در سخنانی انفجار در منطقه الکیش در شهر بنغازی واقع در شرق لیبی که منجر به کشته شدن ۴ نفر و زخمی شدن ۲۳ تَن دیگر شد را محکوم کرد.

در همین راستا یک منبع نظامی اعلام کرد: این حادثه ناشی از انفجار یک خودروی بمب گذاری شده بود که منجر به تلفات انسانی شد.

گفتنی است، شهر بنغازی از ۲ سال پیش تاکنون صحنه نبرد و درگیری نیروهای ارتش لیبی با گروه های مسلح و تروریست های داعش بوده است.