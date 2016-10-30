آمریکا به تعهدات خود عمل نکرده / محیط زیست ایران، قربانی تحریم ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور ایران و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشورمان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه، ضمن انتقاد از اعمال تحریم های آمریکا علیه کشورمان، این تحریم ها را عامل ضربه زدن به محیط زیست ایران و مانعی بر سر راه رسیدن کشورمان در رسیدن به اهداف زیست محیطی خود خبر داد.

«ابتکار» با بیان اینکه دمای ایران طی ۲۰ سال گذشته، افزایش دمای ۱.۵ درجه سانتیگرادی را تجربه کرده، گفت: ما در ایران با پیامدهای تغییرات آب ‌و هوایی مواجه هستیم و این موضوع مربوط به آینده نیست بلکه هم اکنون نیز مطرح است. ما با کمبود آب‌های زیر زمینی مواجه هستیم و رودخانه‌ها و تالاب های ما در حال خشک شدن هستند. بخشی به دلیل اقدامات ما در ایران و بخشی هم به دلیل پیامدهای تغییرات آب ‌وهوایی است.

رئیس سازمان محیط زیست کشورمان همچنین افزود: قسمت زیادی از دارایی های ایران به دلیل ادامه یافتن تحریم های آمریکا علیه ایران در نظام بانکی مسدود شده به همین دلیل اقدام برای کاهش ۱۲ درصدی گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ در معرض تهدید قرار دارد.

رئیس سازمان محیط زیست کشورمان با بیان اینکه برای کنترل گازهای گلخانه ای نیازمند فناوری مرتبط با آن هستیم گفت: دو سوم از برنامه‌های مربوط به کاهش گازهای گلخانه ای به برداشته شدن کامل تحریم‌ها بستگی دارد. چرا که اجرای این کار نیازمند همکاری جهانی است و در این زمینه فقط تجربه مهم نیست بلکه فن‌آوری‌ها بسیار بسیار مهم هستند.

وی همچنین ضمن اشاره به عدم پایبندی آمریکا به تعهدات خود، در عین حال چشم انداز کلی ایران را مثبت ارزیابی کرده و گفت که اگر مشکلات مربوط به نظام بانکی برطرف شود، ایران آماده سرمایه‌گذاری، بازرگانی و همکاری با جامعه جهانی است.

«ابتکار» همچنین درباره افراد دو تابعیتی نیز گفت که دستگاه قضایی اولویت‌های خود را دارد و در عین حال نسبت به حل این مساله ابراز امیدواری کرد.