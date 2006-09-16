آيين نامه شوراي صنفي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي بررسي مي شود / ايجاد معاونت مستقل فرهنگي در دانشگاه هاي بزرگ ضروري است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر "محمد باقر خرمشاد" عصر امروز در سي و نهمين گردهمايي معاونين دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي سراسر كشور افزود: بسياري از دانشگاه ها متقاضي ايجاد معاونت فرهنگي به طور مستقل هستند كه با بررسي هاي صورت گرفته بهتر است معاونت دانشجويي و فرهنگي در دانشگاه هاي كوچك تقويت شود و در دانشگاه ها بزرگتر معاونت فرهنگي به صورتي مستقل فعال شود.

وي اظهار داشت: معاونين دانشجويي دانشگاه ها بايد چارتي را از نيازهاي دانشگاه براي ارائه به سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه كنند.

معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم با بيان اينكه بودجه سال جاري با چانه زني هاي وزارت علوم توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي اختصاص داده شده است، گفت: تمامي بودجه هاي مربوط به ورزش، امور رفاهي، فرهنگي و مشاوره مشخص شده و اكنون بايد هيات رئيسه دانشگاه ها در عملياتي كردن آن كوشش كنند.

وي اظهار داشت: در 6 ماه گذشته در بحث فرهنگي در دانشگاه ها بودجه خوبي هزينه نشده است و معاونين دانشجويي و فرهنگي بايد اين موضوع را در 6 ماه آتي جبران و اعتبارات را در اين بخش با تلاش بيشتري جذب كنند.

خرمشاد اضافه كرد: تجديد نظر در فعاليت هاي دانشجويي، ساماندهي فعاليت هاي دانشجويي و بهره گيري از فعاليت هاي دانشجويي در راستاي برنامه ها قرار مي گيرد.