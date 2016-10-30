نگرانی ناتو از صدور فرمان «پوتین» برای حمله نهایی به حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سه زیردریایی روسی مجهز به موشک های بالدار "کالیبر"، به ناوگروه جنگی روسیه به فرماندهی ناو هواپیمابر "آدمیرال کوزنتسوف" در مسیر آن برای رفتن به سوریه پیوستند.



به نوشته روزنامه انگلیسی نساندی تایمز»، فرماندهی نیروی دریایی بریتانیا که حرکت دو زیردرای اتمی «شوکا- ب» و یک زیردریایی دیزلی- الکتریکی «پالتوس» را رصد کرده، از پیوستن آنها به ناوگروه مذکور خبر داده است.

به نوشته این روزنامه، این خبر موجب نگرانی ناتو شده است که بیم آن را دارد پوتین فرمان حمله نهایی به حلب را صادر کرده و در این حمله از این زیردریایی ها استفاده کند.

به گزارش "راشا تودی"، ناوگروه "ادمیرال کوزنتسوف" در حال حاضر در نزدیکی سواحل آفریقای شمالی قرار دارد.

