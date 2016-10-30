مشکلات واحدهای صنعتی استان قزوین بررسی می شود

منوچهر حبیبی درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:مسئولان وزارت صنایع و معاون و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی وضعیت صنعت استان فردا دوشنبه ۱۰ آبان ماه به قزوین سفر می کنند.

وی افزود: در این برنامه اعضای کمیسیون و مسئولان وزارتخانه در قالب ۳ تیم کاری از چندین واحد صنعتی در شهرستان های تاکستان، بوئین زهرا، قزوین، البرز و آبیک بازدید خواهند کرد.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قزوین تصریح کرد: در ادامه این بازدید به منظور بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی استان و ارائه راهکارها جلسه ای به ریاست استانداربرگزار می شود و نمایندگان بخش خصوصی در حوزه های مختلف بویژه در حوزه تولید فولاد، مواد شوینده، قطعات یدکی، لوازم خانگی مسائل و مشکلات خود را با نمایندگان مجلس و مسئولان وزارتخانه در میان خواهند گذاشت.

وی اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده تیم اول با حضور معاون امور اقتصادی استاندار، داود محمدی نماینده مجلس شورای اسلامی، سرکار خانم زرآبادی نماینده مجلس شورای اسلامی، موسوی فرماندار قزوین، رحمانی فرماندار شهرستان آبیک، رضا عسگری فرماندار شهرستان البرز، پرزحمت رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و زکی زاده مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با تعدادی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از چند واحد صنعتی و تولیدی در شهرک کاسپین، شهرک لیا، شهر صنعتی البرز و آبیک بازدید و مشکلات این واحدها را از نزدیک بررسی و گزارش آن در جلسه بعداز ظهر روز دوشنبه در حضور استاندار محترم مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

وی بیان کرد: برنامه تیم دوم در شهرستان تاکستان است و این تیم با حضور بهمن طاهرخانی نماینده مجلس شورای اسلامی، سیاوش طاهرخانی فرماندار تاکستان، کشاورز قاسمی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین، لشگری معاون اداره کل صنعت و معدن استان، صفاری معاون مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان و با همراهی تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در سطح شهرستان تاکستان برگزار می شود.

حبیبی یادآورشد: برنامه تیم سوم در شهرستان بوئین زهرا خواهد بود که این تیم متشکل از روح الله بابایی صالح نماینده مجلس شورای اسلامی، قاسمی فرماندار شهرستان بوئین زهرا، خانپور مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان، ملکی مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری، بارگاهی معاون دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری و میرزا عباسی معاون اداره کل صنعت و معدن استان به همراه تعدادی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خواهد بود.