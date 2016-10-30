به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی عصر یکشنبه در گردهمایی علمای شیعه و اهل سنت و فعالان سیاسی استان بوشهر در عسلویه اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بی‌شماری در زمینه‌های انرژی و دریا و شیلات و کشاورزی است و باید برای توسعه این استان به خوبی از ظرفیت‌ها استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت‌های ساحلی و دریایی استان تاکنون به خوبی مورد استفاده قرار نگرفته است، ادامه داد: باید با رویکرد علمی و دانش بنیان از این ظرفیت‌ها استفاده کرد.

قائم مقام وزیر کشور با اشاره به نقش صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در اشتغال جوانان منطقه، تصریح کرد: جوانان این منطقه باید آموزش‌های لازم را برای اشتغال در این صنایع فرا بگیرند و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی به خوبی ارائه شود.

وی خواستار مشارکت مردم در امر سرمایه‌گذاری و پشتیبانی از دولت شد و اضافه کرد: باید به خوبی از اعتبارات عوارض آلایندگی و ارزش افزوده برای عمران شهرها و روستاهای این منطقه استفاده شود.

مقیمی خواستار استفاده از اعتبارات عوارض آلایندگی و ارزش افزوده در زمینه سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و درآمدزایی شد و بیان کرد: باید از فرصت پارس جنوبی برای توسعه صنایع پائین دست استفاده شود.

وی با اشاره به تدوین طرح جایگزینی نیروهای بومی جای نیروهای اقماری در وزارت نفت، تصریح کرد: این موضوع باعث می‌شود تا شاهد افزایش بکارگیری نیروهای بومی در صنایع پارس جنوبی باشیم.

قائم مقام وزیر کشور با تاکید بر اینکه اقتصاد مناطق پیرامونی پارس جنوبی باید فعال شود، افزود: در عسلویه و مناطق پیرامونی بیکار و یا جوانانی جویای کار نباید وجود داشته باشد.