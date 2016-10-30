نیروهای مسلح آماده جانفشانی برای دفاع از کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابوالقاسم فروتن در آیین رونمایی از یادمان شهدای اطلاعات شمالغرب در ارومیه اظهار داشت: شکوه و عظمت کنونی کشور به غیر از آمادگی نیروهای مسلح و رهبری مقام عظمای ولایت به دست نیامده است.

وی ادامه داد:طعم امنیت و همچنین در صورت وجود نبود امنیت را مردم در آذربایجان غربی بیش از سایر نقاط کشور احساس و درک می کنند، چرا که این استان در مجاورت جغرافیایی مناطقی است که حکام آنها نمی توانند امنیت را برقرار و امورات را به درستی اداره کنند.

سردار فروتن با بیان اینکه رزمندگان اسلام آزادگی و شکوه و عظمت را از عاشورا یاد گرفتند و فرزندان این ملت بر این اساس وارد عرصه دفاع مقدس شدند اظهارداشت: پیام یادمان شهدای اطلاعات شمالغرب، ایستادگی است که به یاد بیاوریم چه مردانی بودند که جان دادند و تا سرحد انهدام خانواده و هستی شان پیش رفتند تا از این کشور محافظت کنند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون امنیت پایدار در آذربایجان غربی برقرار است عنوان کرد: هدف دشمنان از ایجاد جنگ و درگیری در منطقه ایجاد امنیت برای رژیم صهیونیستی و تصاحب نفت است اما وجود فرزندان این کشور و رهبری فرزانه بخش اعظمی از توطئه ها را خنثی و نگاه ها را تغییر داد.

سردار فروتن اضافه کرد: فرزندانی که در این منطقه(آذربایجان غربی) زندگی می کنند، امنیت کشور را محافظت می کنند و امروز گوشه ای از قدرتنمایی آنها این موضوع است که نقشه ها و دسیسه های دشمنان را در آن سیوی مرزها رصد و با آنها مقابله می کنند.

رئیس دفتر رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: زمانی بود که در ابتدای انقلاب حتی محتاج سیم خاردار بوده و از کشورهایی همانند کره شمالی وارد می کردیم ولی امروزه به حدی از توانایی رسیده ایم که نیازهایمان را خودمان تأمین می کنیم و احتیاجی به کشورهای دیگر نداریم.

سردار فروتن عنوان کرد: در دریای متلاطم منطقه که دسیسه های بسیاری و خواب های زیادی دیده شده، ضرورت آگاهی و هوشیاری بیش از پیش وجود دارد و رزمندگان باید در راستای آرمان مقدس پیامبر مکرم اسلام که خون های بسیاری را تقدیم کرده ایم، در هر زمان و مکانی وارد عمل شده و از شکوه کشور پاسداری کنند.