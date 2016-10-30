به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد، جلسهای با حضور آیتالله علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور، معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، نماینده مردم میبد در مجلس شورای اسلامی، سرپرست اداره کل و معاون صنایع دستی میراث فرهنگی یزد، فرماندار شهرستان میبد و جمعی از فعالان حوزههای گردشگری و صنایع دستی استان یزد در قم برگزار شد.
ایجاد و راهاندازی کارگاههای جدید در راستای رونق زیلو، حمایت از صادرات، فروش و رونق زیلو، همسان سازی و ارائه محصول، شرکت در نمایشگاههای خارجی، استفاده از زیلو در مصلاهای سراسر کشور و ... از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.
در این جلسه مقرر شد پرونده ثبت میبد به عنوان شهر جهانی زیلو که از دستور کار سازمان میراث خارج شده بود، دوباره با رفع نواقص بررسی شود.
یکی از اهداف اصلی جهانی سازی زیلو و صنعت زیلوبافی، ارتقای جایگاه بینالمللی صنایع دستی کشور، توسعه بازارهای جهانی و زمینهسازی برای حضور پررنگتر صنایع دستی کشورمان در عرصههای بینالمللی و نیز توسعه گردشگری فرهنگی و افزایش اشتیاق گردشگران به بازدید از شهرهای دارای صنایع دستی های منحصر به فرد کشور است.
نظر شما