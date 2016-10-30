به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر یکشنبه در گردهمای علمای شیعه و اهل سنت و فعالان سیاسی استان بوشهر در عسلویه اظهار داشت: در سالهای اخیر و با حضور صنایع عظیم نفت و گاز و پتروشیمی شاهد تحول در شهرستان عسلویه هستیم.
وی با اشاره به اینکه این تحول باعث ایجاد تغییراتی در زندگی مردم این منطقه شده است، ادامه داد: صنایع انرژی باعث ایجاد تغییراتی در زندگی مردم این منطقه شده است و امرار و معاش آنها را تحت تاثیر قرار داده است.
استاندار بوشهر با بیان اینکه مردم شهرستان عسلویه مطالبات و خواستههایی را از صنایع نفت و گاز و پتروشیمی دارند، اضافه کرد: مسائل زیستمحیطی یکی از خواستههای مردم این شهرستان است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: مردم خواستار کنترل آلایندگی و آلودگیهای زیست محیطی منطقه عسلویه هستند و وزارت نفت نیزی عزمی جدی در این زمینه دارد.
سالاری از اشتغال به عنوان یکی دیگر از مطالبات و خواستههای مردم عسلویه نام برد و افزود: باید تلاش ویژهای صورت گیرد که اشتغال جوانان عسلویه در صنایع عظیم مستقر در پارس جنوبی فراهم شود.
وی از برگزاری دورههای فنی و حرفهای برای توانمندسازی جوانان جویای کار شهرستان عسلویه خبر داد و گفت: مردم عسلویه در حوزه تقسیمات کشوری نیز خواستههایی دارند که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.
