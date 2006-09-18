تيم ملي تيراندازي با كمان ايران در مسابقات جهاني چين شركت مي كند

به گزارش خبرنگار مهر تيم ملي تيراندازي با كمان ايران به منظور شركت در مسابقات ورد كاپ جهاني اول مهرماه به كشورچين مي رود. اين تيم را 16 ورزشكار زن و مرد در دورشته كامپوند و ريكرو همراهي خواهند كرد.
بنابراين گزارش، در رشته ريكرو و دربخش مردان ميلاد وزيري، كيوان رياضي مهر، حمزه صفايي و رمضانعلي سالك در بخش بانوان هم نجمه آبتين، سعيده اعرابي، سميه جوانمرد و نازيلا مرداني در تركيب تيم قراردارند.
دررشته كامپوند ودر بخش مردان رضا زماني نژاد ، پرويز صادقي، محمدرضا حكيمي نيا و دربخش بانوان سكينه قاسم پور، محبوبه شهرياري، كامدين ميرهاشمي و انسيه سينايي تركيب نهايي تيم را تشكيل داده اند.
مانسوك پارك مربي مردان ، ليومي مربي بانوان، يوسف آجرلونماينده كميته ملي المپيك، مهناز نجاري سرپرست تيم بانوان، داوود عنبرستاني سرپرست تيم مردان، كريم صفايي رئيس فدراسيون تيراندازي با كمان و ناهيد ايرواني نائب رئيس فدراسيون دربخش بانوان هم اين تيم را همراهي مي كنند.
قراراست تيم ملي تيراندازي با كمان ايران از دوم تا هشتم مهرماه در اين كشور با تيرازان كشورهاي آسيايي و اروپايي به رقابت بپردازد.
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