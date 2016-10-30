تیم والیبال عمران ساری برابر پارسه تهران پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دوم سی امین دوره لیگ برتر والیبال دو تیم سازمان عمران ساری و پارسه تهران از ساعت ۱۷ شامگاه یکشنبه در سالن پهلوان سیدرسول حسینی مصاف یکدیگر رفتند و تیم عمران ساری با ارائه یک بازی زیبا با نتیجه سه بر دو حریف خود پارسه تهران را از پیش رو برداشت.



تیم عمران ساری در ست های ست اول، سوم این دیدار با امتیاز های ۳۰ بر۲۸ و ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵و ۱۵ بر ۱۱ به برتری رسید و پارسه نیز در ست دوم و چهارم این بازی با امتیاز ۲۵ بر ۲۱ پیروز شد.



میلوس، سیمونف ، امیر علی فتحعلی، ساسان دژآرا ،حسین امیری، ادریس دانشورو علی سجادی بازیکنان اولیه تیم عمران ساری را تشکیل می دادند. رسول نجفی،رضا عابدینی،علی اصغر مجرد،جوادحسین آبادی،پوریا فیاضی علی و آرش تقوی بازیکنان اولیه فرهاد نفرزاده در تیم پارسه تهران بودند.

بهزاد محمودی سرمربی و ناصر رحیمی پناه لیبرو ساری به دلیل محرومیت بازی را از سوی سکو دنبال می کردند. علی اصغر حاج کاظمی و محمدرضا کاویانی به ترتیب به عنوان داوران اول و دوم این دیدار قضاوت این بازی را برعهده داشتند و اسماعیل صباغ بر این بازی نظارت می کرد.

ابوالقاسم عباسی معاون مدیرکل ورزش و جوانان مازندران و سید میلاد تقوی رییس هیئت والیبال استان و اعضای شورای اسلامی شهر ساری در سالن حضور داشتند.

تیم کاله دیگر نماینده مازندران در بازی بیرون از خانه به مصاف شهرداری ارومیه رفت که نماینده آذربایجان غربی در سه ست پیاپی با امتیاز های ۲۵ بر۱۶ ،۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۱۶ پیروز شد و سومین شکست کاله در ارومیه رقم خورد.