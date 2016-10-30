اعضای شورای شهر حق دخالت در انتصابات داخلی شهرداری را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی عیدی بیرانوند شامگاه یکشنبه در حاشیه جلسه شورای شهر در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، درخصوص تصمیم اعضاء شورای شهر خرم آباد مبنی بر پرسش از وی اظهار داشت: پرسیدن سوال از شهردار راهکار قانونی داشته و این جریان باید روند قانونی خود را طی کند.

روند سوال از شهردار به شکل قانونی باید باشد

وی افزود: مطابق قانون سوال اعضاء شورا از شهردار باید به طور شفاف توسط رئیس شورا تذکر داده شود که این امر باید در جلسه رسمی شورای شهر صورت گیرد وگرنه رئیس شورا نمی تواند این تذکر را به صورت تلفنی و یا در جمعی خانوادگی مطرح کند.

شهردار خرم آباد اضافه کرد: پاسخ شهردار به سوال رئیس شورای شهر باید در جلسه بعد و در صحن شورا داده شود و اگر رئیس شورا قانع نشد مجددا سوال باید به صورت کتبی نوشته شده و بعد از امضاء چند عضو شورا برای شهردار ارسال شود تا در نهایت اگر باز هم پاسخ های شهردار قانع کننده نبود سوالات به شکل استیضاح مطرح شوند و بعد از پاسخ شهردار اعضاء شورا می توانند رای گیری کنند.

عیدی بیرانوند یادآور شد: اگر دو سوم از اعضاء شورا بر برکناری شهردار رای دهند مطابق قانون شهردار عزل خواهد شد.

وی گفت: به یکباره طی نامه ای بدون امضاء تعدادی سوال از سوی شورای شهر به صورت فکس به شهرداری خرم آباد ارسال شد و از من خواسته شد به آن ها پاسخ دهم.

شهردار خرم آباد با بیان اینکه ما این اقدام اعضاء شورا مبنی بر حذف یک قسمت از قانون مربوط به سوال از شهردار را قبول نداریم، عنوان کرد: باید روند سوال از شهردار به شکل قانونی از ابتدا تا انتها صورت گیرد زیرا اگر در هر اقدامی بخشی از قانون دور زده شود در مدت زمان دیگری آن دور زدن به ضرر شخص تمام خواهد شد.

شهردار خرم آباد: وجدانم در عمل به وظایفم آرام است

عیدی بیرانوند عملکرد خود را بسیار شفاف دانست و گفت: آنچه به عنوان شهردار وظیفه داشته ام در حد توان انجام داده لذا وجدانم آرام بوده و هر زمان نیز شورا مصلحت بداند که برکنار شویم خوشحال نیز خواهیم شد.

وی با اعلام اینکه آمادگی پاسخ به سوالات اعضاء شورای شهر خرم آباد را دارد، بیان داشت: تنها اعتراض من به طرح سوال اعضاء شورا این بود که روند سوال آن ها به صورت قانونی انجام شود.

شهردار خرم آباد با تاکید بر اینکه ادبیات اعضاء شورا و شهردار باید نسبت به همدیگر مناسب باشد، بیان داشت: شورا به مردم تعلق داشته و به اشخاص تعلق ندارد، شهردار نیز دارای یک شخصیت حقیقی و یک شخصیت حقوقی بوده لذا نباید به شخصیت حقوقی آن توهین شود و در الفاظ و کلمات باید حرمت ها نگه داشته شود.

عیدی بیرانوند با بیان اینکه اگر تعدادی از اعضاء شورا نخواهند شهردار باقی بماند هر سوالی از او خواهند پرسید، افزود: سوالات در حقیقت تنها یک بهانه بوده چرا که اگر تیم شورا به دو سوم اعضاء برسند می توانند به شهردار بگویند خوشمان از تیپ و چهره ات نمی آید و از او هر سوالی بپرسند و به هر پاسخی که شهردار می دهد نیز قانع نشوند.

اعضاء شورای شهر حق دخالت در انتصابات داخلی شهرداری را ندارند

وی با بیان اینکه تصور می کنم تعداد زیادی از اعضاء شورا از عملکرد شهرداری راضی هستند، ادامه داد: اگر اعضاء شورا از عملکرد شهرداری ناراضی باشند یا مدیر قوی تری در نظر داشته، یا منابع درآمدی قوی تری سراغ داشته و یا اینکه تصور می کنند خودشان بهتر می توانند شهر را اداره کنند.

شهردار خرم آباد با تاکید بر اینکه هر کس نباید استنباطش را از حوزه مدیریت شهری به شکل دلخواه خود بیان کند، افزود: اینکه در فضای مجازی مطرح شده شهردار دروغگو است و به وی اتهاماتی وارد شده روش مناسبی نیست.

وی انتصابات جدید در بدنه شهرداری خرم آباد را در تصمیم گیری اعضاء شورا تاثیرگذار دانست و بیان داشت: مطابق قانون من به عنوان شهردار حق دارم مدیران شهرداری را انتخاب کرده و اعضاء شورای شهر حق دخالت در انتصابات داخلی شهرداری را ندارند لذا به دنبال مدیرانی هستم که پا به پای من کار کنند.

شهردار خرم آباد افزود: با توجه به اینکه حجم کار شهرداری زیاد بوده برخی مدیران پا به پای شهردار پای کار نمی آیند لذا باید آنقدر آن ها را تغییر داد تا مدیر دلخواه شهردار مشخص شود و من نیز در انتخاب مدیران شهرداری این رویه را دنبال کرده و مدیران جوانی انتخاب کرده که تحصیلات عالیه داشته و تا کنون سابقه مدیریتی نداشته اند.

عیدی بیرانوند اضافه کرد: ممکن است مدیرانی که برکنار می شوند دوست یا آشنای اعضاء شورای شهر بوده و این موضوع باعث دلخوری آن ها شود و این امر طبیعی است و آن را می پذیرم ولی برای اینکه به شهر خود خیانت نکنم مجبور هستم مدیران ضعیف را کنار بگذارم.