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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۱۵

عکاس حوزه هنری گلستان برنده رتبه سوم مسابقه هنرزیستی کره جنوبی شد

عکاس حوزه هنری گلستان برنده رتبه سوم مسابقه هنرزیستی کره جنوبی شد

گرگان- حسین نظری از عکاسان حوزه هنری استان گلستان موفق به کسب رتبه سوم در مسابقه هنر زیستی کره جنوبی (bio – art) موزه ملی علوم گواچیون شد.

 حسین نظری، عکاس حوزه هنری استان گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقه هنر زیستی کره جنوبی (Bio-Art)  که توسط مرکز پژوهش‌های دارویی«Bioconvergence» سئول (از دانشگاه ملی سئول)، علوم زیستی سئول و موزه ملی  «Gwacheon» برگزار می‌شود، یک رویداد فرهنگی در حوزه علوم و هنر به شمار می‌آید که به مقوله زیبایی زندگی می‌پردازد و این زیبایی را در آثار هنری متجلی می‌کند.

وی افزود: این مسابقه ۶ برنده داشت و هر برنده توسط یک نهاد تقدیر می‌شد، من به عنوان سومین نفر توسط دانشگاه علوم گواچیون تقدیر شدم.

نظری در رابطه با موضوع عکس خود گفت: از آنجایی که موضوع عکاسی بقاء بود من با عکس خود که نمایی از طبیعت، درخت و انسان بود می‌خواستم نشان دهم که انسان با طبیعت زنده است.

کد مطلب 3810627

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