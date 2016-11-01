عکاس حوزه هنری گلستان برنده رتبه سوم مسابقه هنرزیستی کره جنوبی شد

حسین نظری، عکاس حوزه هنری استان گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقه هنر زیستی کره جنوبی (Bio-Art) که توسط مرکز پژوهشهای دارویی«Bioconvergence» سئول (از دانشگاه ملی سئول)، علوم زیستی سئول و موزه ملی «Gwacheon» برگزار میشود، یک رویداد فرهنگی در حوزه علوم و هنر به شمار میآید که به مقوله زیبایی زندگی میپردازد و این زیبایی را در آثار هنری متجلی میکند.
وی افزود: این مسابقه ۶ برنده داشت و هر برنده توسط یک نهاد تقدیر میشد، من به عنوان سومین نفر توسط دانشگاه علوم گواچیون تقدیر شدم.
نظری در رابطه با موضوع عکس خود گفت: از آنجایی که موضوع عکاسی بقاء بود من با عکس خود که نمایی از طبیعت، درخت و انسان بود میخواستم نشان دهم که انسان با طبیعت زنده است.
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