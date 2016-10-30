بهشهر رتبه سوم سرشماری حضوری نفوس و مسکن را کسب کرده است

سید خالق سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه بهشهر همچنان در بین شهرهای پرجمعیت استان دارای رتبه اول در سرشماری است، اظهار کرد: کسب رتبه اول در سرشماری اینترنتی و حضوری مازندران تا کنون با همکاری مردم و تلاش همه ماموران، کارشناسان و سایر عوامل اجرایی سرشماری ایجاد شده است و امیدواریم تا پایان سرشماری از رتبه قابل قبولی برخوردار باشیم.

وی با تاکید بر همکاری مردم تا پایان روز ۲۸ابان ماه با ماموران سرشماری خاطر نشان کرد: در برخی از موارد مشاهده شده که افرادی غائب هستند که در اینصورت باید براساس ضوابطی که اعلام شده عمل کرده و اطلاعات خود را به ستاد سرشماری اعلام کنند و یا اینکه سرشماری اینترنتی انجام دهند.

فرماندار بهشهر با اعلام اینکه بهسهر در سرشماری اینترنتی رشد قابل قبولی داشته و بیش از ۶۹ درثد جمعیت شهرستان در این سرشماری شرکت کردند.

سجادی گفت: براساس سرشماری اینترنتی انجام‌شده تا ۳۰ مهرماه سال جاری، بیش از ۱۱۰ هزار نفر در سرشماری شهرستان بهشهر شرکت کردند که از این جمعیت سرشماری شده، بیش از ۵۵ هزار نفر را مرد و بیش از ۵۴ هزار نفر را زن تشکیل دادند.

سرشماری عمومی نفوس و مسکن حضوری در کشور در سال ۱۳۹۵ از ۲۸مهر آغاز و تا ۲۸ آبان ماه ادامه دارد.