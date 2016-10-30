طرح جامع ریشه کنی بیسوادی در مازندران تهیه شود

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار شامگاه یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به این که طرحی جامع و همه جانبه برای ریشه کنی بیسوادی در استان تهیه و اجرا شود، گفت: به دلیل پراکندگی و وسعت مازندران، باید طرحی موثر و کارآمد در این راستا تدوین گردد.

استاندار مازندران رفع موانع سوادآموزی و ریشه کنی بیسوادی در استان را نیازمند مطالعه و بررسی دقیق در این خصوص دانست و یاد آور شد: باید یک بیسج و کمپین عمومی برای پوشش جامعه هدف صورت گیرد تا همه بیسوادان را در بر گیرد.

رئیس شورای آموزش و پرورش استان، با تاکید بر این که برای مقابله با بیسوادی نباید صرفا بر منابع دولتی تکیه کرد، افزود: باید از ظرفیت بسیج، تشکل های مردم نهاد، نقطه نظرات نخبگان و صاحب نظران برای یافتن شیوه های موثر مبارزه با بیسوادی و حمایت های آموزشی به نحو بایسته در این راستا بهره برد.

ربیع فلاح، با اشاره به این که باید از آموزش های از راه دور برای نهضت سوادآموزی بویژه در مناطق دور افتاده بهره جست، خاطر نشان کرد: ریشه کنی بیسوادی حرکتی مقدس است و در آموزه های دینی بر آن تاکید شده است.

وی با تصریح بر این نکته که همه فرمانداران، بخشداران، دهیاران و شوراها پس از بررسی های لازم در این خصوص، پیشنهادها و طرح های خود را برای تجمیع در این راستا ارایه نمایند، گفت: رسانه ها و صدا و سیما نقش موثری در جهت آگاهی رسانی به عموم در این خصوص دارند و خیلی می توانند به پیشبرد طرح کمک کنند.