به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین پور شامگاه یکشنبه در ۲۱۱ امین جلسه رسمی و علنی شورای شهر خرم آباد با دستورکار بررسی نامه های مردمی و سوال از شهردار خرم آباد برگزار شد با اشاره به اینکه همان طور که قانون حق رای را به مردم داده هیچکس نمی تواند این حق را از آن ها سلب کند، اظهار داشت: شوراهای اسلامی شهر بر اساس قانون شکل گرفته اند و همین قانون به شورا حق داده است که از شهردار سوال کرده و بر کار شهردار نظارت داشته باشد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه شهردار خرم آباد قبلا در شورای شهر حضور داشته و قوانین آن را می داند، عنوان کرد: شهردار خرم آباد در یکی از مصاحبه های خود سوال اعضاء شورا از شهردار را حق قانونی آن ها دانست.

رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد با تاکید بر اینکه اعضاء شورای شهر وظیفه قانونی خود می دانند که بر عملکرد شهردار نظارت داشته باشند، افزود: سوال از شهردار به منزله استیضاح وی نبوده و اعضاء شورای شهر خرم آباد به دنبال این نیستند که در کار شهرداری گیر انداخته بلکه تمایل دارند خدمات رسانی به مردم روال عادی خود را طی کند.

وی با بیان اینکه شورای شهر خرم آباد یک مرتبه شهردار را مورد تجلیل قرار داده است، عنوان کرد: آن هنگام که شهردار را تشویق کردیم معترض نشدند شاید امروز هم بخواهیم ایشان را تشویق کنیم.

رئیس شورای شهر خرم آباد با بیان اینکه امیدواریم همه این اقدامات به سمتی پیش رود که ثمره آن به مردم برسد، ادامه داد: همچنین امیدواریم ما منافع شخصی را بر منافع جمعی ترجیح ندهیم.

حسین پور افزود: روند قانونی در خصوص سوال از شهردار باید طی شده و شهردار ظرف ۱۰ روز باید پاسخ سوال اعضاء شورا را بدهند.