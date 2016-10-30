روزانه ۱۰ ارتباط زنده مراسم اربعین از شلمچه پخش می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دبیقی عصر امروز یکشنبه در جلسه کمیته اطلاع رسانی ستاد اربعین خرمشهر که با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در سالن جلسات سازمان صدا و سیمای مرکز آبادان برگزار شد، به برنامه ریزی های مرکز صدا و سیما به مناسبت اربعین اشاره کرد و افزود: امسال در اربعین واحد سایر و گروه تلویزیونی مرکز آبادان در مرز شلمچه مستقر می شوند و هر روز ۱۰ بار ارتباط زنده بین استان ها و به صورت ملی برقرار خواهد کرد.

وی اظهار کرد: پیش بینی کردیم در اربعین امسال هر روز ۱۰ مرکز و ۱۰ شبکه سراسری همزمان ارتباط زنده ای با مرکز آبادان برقرار خواهند کرد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز آبادان در ادامه، به مشکلات خبرنگاران در سال گذشته اشاره کرد و رایزنی برای رفع این مشکلات همچون مشکل استقرار و فراهم سازی امکان ارسال اخبار، خبر داد.

وی با بیان اینکه اربعین اتفاق بزرگی است که در عرصه بین المللی و تشیع پوشش و تبلیغات گسترده ای دارد، عنوان کرد: در کمیته اطلاع رسانی و مستند سازی ستاد اربعین خرمشهر همه اعم از واحد صداو سیما و خبرنگاران و سایر رسانه ها در فرآیند پوشش خبری و اطلاع رسانی و مستندسازی نقش آفرین خواهند بود.

دبیقی به بیان بایدها و نبایدها برای انتشار اخبار نیز پرداخت و گفت: شایعات مربوط به گروه های تکفیری همچون داعش جز خط قرمزهاست و باید هر موردی در چهارچوب قانون بیان شود و تحت تاثیر شایعات قرار نگرفت.

وی، درج اخباری که باعث ایجاد اختلال درفرآیند اربعین شده و همچنین اخباری که می توانند باعث تفرقه در دورن مرزها یا برون مرزی و حتی میان انواع مذاهب شود را از نبایدهایی دانست که نیاز است اصحاب رسانه به آنها دقت داشته باشند.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز آبادان در ادامه، با یادآور شدن اینکه اطلاع رسانی سایر کمیته های ستاد اربعین از وظایف کمیته اطلاع رسانی است، بازگویی و بازخوانی واقعه اربعین حسینی و همچنین مطرح کردن توصیه های شرعی، معارفی و بهداشتی به زائران را نیز از جمله وظایف این کمیته دانست.

دبیقی در پایان، مستندسازی همایش پیاده روی اربعین را از دیگر اقدامات دانست و افزود: در بخش مستندسازی نیاز است به زوار حرم پرداخته شود و در روند مستندسازی لحظه های ناب این راهپیمایی عظیم از طریق رسانه جمعی منعکس شود.