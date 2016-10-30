پاداش خدمت بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش و علوم تسویه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت وزیران در جلسه عصر یکشنبه به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس جمهور، با انتشار ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق صکوک، بابت پرداخت بدهی‌های وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری، از جمله پاداش پایان خدمت بازنشستگان موافقت کرد.

هیأت دولت همچنین با اختصاص اعتبار و اعطای تسهیلات بانکی لازم برای پیشگیری و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در استان‌های همدان، چهارمحال و بختیاری، مازندران، هرمزگان، ایلام، گیلان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، کرمان، بوشهر، اصفهان و نیز سازمان پدافند غیرعامل کشور موافقت کرد.

با تصویب دولت، مبلغ ۸۸ میلیارد ریال برای جبران خسارت ناشی از آتش‌سوزی بخش‌های آسیب‌دیده بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان، در اختیار استانداری بوشهر قرار گرفت.

اختصاص مبلغ ۷۰ میلیارد ریال به سازمان پدافند غیرعامل کشور برای بازسازی و مقاوم‌سازی مرکز امداد مصدومان مدیریت بحران از دیگر مصوبات این جلسه هیأت وزیران بود.

هیأت وزیران به منظور تکمیل و اتمام عملیات بازسازی، بهسازی، تجهیز و ایمن‌سازی هفت اردوگاه زندانیان، با اختصاص مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور موافقت کرد.