۹ آبان ۱۳۹۵، ۲۱:۴۸

وزارت دفاع عراق اعلام کرد:

هلاکت حدود ۹۰۰ داعشی از ابتدای عملیات موصل

وزارت دفاع عراق از هلاکت دستکم ۹۱۰ عنصر تروریستی عضو داعش از ابتدای عملیات آزادسازی موصل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، صدها عنصر عضو گروه تروریستی داعش در جریان عملیات آزادسازی موصل عراق به هلاکت رسیده اند.

بر اساس این گزارش، وزارت دفاع عراق اعلام کرد: از ابتدای عملیات آزادسازی موصل دستکم ۹۱۰ عنصر عضو گروه تروریستی داعش به هلاکت رسیده اند. همچنین بیش از ۴۰ بمب کار گذاشته شده منفجر شده، ۱۱۵ خودرو منهدم گشته، ۱۷۰ موضع ویران و ۱۸ پدافند نیز منهدم شده است.

به علاوه ۴۸۰ عنصر عضو داعش با تابعیت سوری در جریان درگیری ها با نیروهای عراقی در شهر موصل به هلاکت رسیده اند.

در همین راستا پیش از این نیز مقامات عراقی هشدار داده بودند که ممکن است تروریست های داعش بین سوریه و عراق منتقل شوند.

