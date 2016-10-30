به گزارش خبرنگار مهر، یحیی عیدی بیرانوند شامگاه یکشنبه در ۲۱۱ امین جلسه رسمی و علنی شورای شهر خرم آباد با دستورکار بررسی نامه های مردمی و سوال از شهردار خرم آباد برگزار شد یکی از اعتراضات خود به مجموعه شورای شهر را تعلل در انتخاب نماینده کمیسون ها در شوراهای سازمانی دانست و اظهار داشت: بدون انتخاب این نماینده ها نمی توان برای گرفتن شوراهای سازمانی در حوزه های مختلف تصمیم گرفت و این امر به کار شهرداری لطمه وارد می کند.

وی افزود: بیش از یک ماه است که جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تشکیل نشده که این امر موجب تعطیلی درآمد شهرداری می شود.

شهردار خرم آباد با بیان اینکه شهرداری یک نهاد خدماتی است نمی توان کار آن را عقب انداخت، افزود: دیروز جلسه کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار بود تشکیل شود ولی رئیس شورا آن را لغو کرد.

عیدی بیرانوند همچنین عنوان کرد: روند برگزاری استیضاح شهردار توسط شورای شهر قانونی نیست بلکه ابتدا باید کتبا به شهردار تذکر داده شود سپس از وی سوال شود نه اینکه سوال ها را برای شهردار ارسال کنند.