استاندار قزوین افتخارآفرینی کاراته کاران قزوینی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری، فریدون همتی استاندار قزوین در پی کسب عنوان ارزشمند قهرمانی جهان توسط تیم ملی کاراته کشورمان که بادرخشش وافتخار آفرینی ۲ نماینده شایسته استان دراین تیم، بهمن عسگری و علی اصغر آسیابری بدست آمد پیام تبریکی صادر کرد.

در پیام تبریک استاندار قزوین آمده است: بار دیگر ورزشکاران و فرزندان غیور ایران اسلامی با درخشش در رقابت های کاراته قهرمانی جهان در کشور اتریش، موفق شدند پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآورند و سرود پرافتخار کشورمان را در مهمترین آوردگاه کاراته جهان طنین انداز کنند.

در کسب این موفقیت و افتخار جهانی، دو ورزشکار قهرمان ارزنده استان قزوین، بهمن عسگری و علی اصغرآسیابری با درخشش مثال زدنی خود، نقش بسزایی ایفا کردند و باردیگر نام ایران اسلامی و استان نام آور قزوین را بر بلندای عزت و افتخار رساندند.

اینجانب ضمن قدردانی از زحمات تمامی مدیران، مربیان و دست اندرکاران، کسب این افتخار بزرگ را به این عزیزان و خانواده های محترم آنان، جامعه ورزش و جوانان استان بویژه کاراته کاران استان قزوین تبریک و تهنیت عرض نموده و استمرار پیروزی و سربلندی قهرمانان و ورزشکاران استان را از خداوند متعال مسئلت دارم.