مسئولان فاصله طبقاتی خود با محرومان را کاهش دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید پرویز فتاح رئیس کمیته امداد و محمدکاظم چقازردی، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک سپه برای تسهیل در ارائه تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان واجد شرایط دیدار و گفت و گو کردند.

سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد در این دیدار با بیان اینکه تعامل و همکاری های خوبی بین بانک های عامل به ویژه بانک سپه برای خدمت به محرومان ایجاد شده است که نشان از اعتقادات مذهبی در رسیدگی به امور فقرا و محرومان در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه دارد، گفت: پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بانکی منجر به کارآفرین شدن خانواده های تحت حمایت شده و در آنها عزت و غرور ایجاد کرده است.

مهندس فتاح افزود: بانک سپه در پرداخت تسهیلات به مددجویان تحت حمایت این نهاد همواره همکاری موثری داشته، به طوریکه در پنج سال گذشته مبلغ ۱۸۳ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی با کارمزد ۴ درصد به مددجویان کمیته امداد پرداخت شده است که این رقم منجر به ایجاد ۲۲ هزار و ۸۹۵ طرح اشتغالزایی و در نتیجه خوداتکایی نزدیک به یکهزار و ۵۰۰خانوار تحت حمایت شده است و در سال ۹۴ مبلغ ۶۳۰میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه این بانک به مددجویان معرفی شده از طرف این نهاد پرداخت و در این ارتباط ۵ هزار و ۱۱۳ طرح اشتغال ایجاد شده است.

وی تصریح کرد : مددجویان کمیته امداد دارای کمترین معوقات بانکی هستند و اقدام شایسته بانک سپه برای پرداخت تسهیلات به مددجویان همسو با اهداف دولت برای خروج از رکود و بیکاری و رونق اقتصادی در اجرای ابلاغ سیاستهای کلی نظام و فرمایشات مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی است.

رئیس کمیته امداد گفت : این نهاد با شناسایی و معرفی افراد نیازمند و واجد شرایط به بانک های عامل برای توانمند سازی و خودکفایی آنان تسهیلات قرض الحسنه با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت پنج ساله ارائه می دهد و سقف تسهیلات برای هر فرد واجد شرایط ۱۵۰ میلیون ریال است.

دعای محرومان در گشایش امور حائز اهمیت است

در ادامه این دیدار محمدکاظم چقازردی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بانک سپه گفت : بانک سپه در انجام تکالیف شرعی ، اخلاقی و اجتماعی خود نسبت به ارائه تسهیلات تعیین شده به مددجویان کمیته امداد اقدام کرده و و آمادگی دارد تعامل و همکاری های فی ما بین را گسترش دهد زیرا اعتقاد داریم دعای محرومان و گوشه نشینان که با گرفتن تسهیلات بانکی موفق به ایجاد کسب و کار شوند در گشایش امور ما بسیار حائز اهمیت است.