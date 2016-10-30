۹ آبان ۱۳۹۵، ۲۱:۵۲

رئیس کمیته امداد:

مسئولان فاصله طبقاتی خود با محرومان را کاهش دهند

رئیس کمیته امداد گفت: مسئولان نظام باید فاصله طبقاتی خود را با اقشار محروم جامعه کاهش دهند، زیرا شکاف طبقاتی در جامعه بیشتر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید پرویز فتاح رئیس کمیته امداد و محمدکاظم چقازردی، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک سپه برای تسهیل در ارائه تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان واجد شرایط دیدار و گفت و گو کردند.

سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد در این دیدار با بیان اینکه تعامل و همکاری های خوبی بین بانک های عامل به ویژه بانک سپه برای خدمت به محرومان ایجاد شده است که نشان از اعتقادات مذهبی در رسیدگی به امور فقرا و محرومان در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه دارد، گفت: پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بانکی منجر به کارآفرین شدن خانواده های تحت حمایت شده و در آنها  عزت و غرور ایجاد کرده است.

مهندس فتاح افزود: بانک سپه در پرداخت تسهیلات به مددجویان تحت حمایت این نهاد همواره همکاری موثری داشته،  به طوریکه در پنج سال گذشته مبلغ ۱۸۳ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی با کارمزد ۴ درصد به مددجویان کمیته امداد پرداخت شده است که این رقم منجر به ایجاد ۲۲ هزار و ۸۹۵ طرح اشتغالزایی و در نتیجه خوداتکایی نزدیک به یکهزار و ۵۰۰خانوار تحت حمایت شده است و در سال ۹۴ مبلغ ۶۳۰میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه این بانک به مددجویان معرفی شده از طرف این نهاد پرداخت و در این ارتباط ۵ هزار و ۱۱۳ طرح اشتغال ایجاد شده است.

وی تصریح کرد : مددجویان کمیته امداد دارای کمترین معوقات بانکی هستند و اقدام شایسته بانک سپه برای پرداخت تسهیلات به مددجویان همسو با اهداف دولت برای خروج از رکود و بیکاری و رونق اقتصادی در اجرای ابلاغ سیاستهای کلی نظام و فرمایشات مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی است.

رئیس کمیته امداد گفت : این نهاد با شناسایی  و معرفی افراد نیازمند و واجد شرایط به بانک های عامل برای توانمند سازی و خودکفایی آنان تسهیلات قرض الحسنه با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت پنج ساله ارائه می دهد و سقف تسهیلات برای هر فرد واجد شرایط ۱۵۰ میلیون ریال است.

دعای محرومان در گشایش امور حائز اهمیت است

در ادامه این دیدار محمدکاظم چقازردی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بانک سپه گفت : بانک سپه در انجام تکالیف شرعی ، اخلاقی و اجتماعی خود نسبت به ارائه تسهیلات تعیین شده به مددجویان کمیته امداد اقدام کرده و و آمادگی دارد تعامل و همکاری های فی ما بین را گسترش دهد زیرا اعتقاد داریم دعای محرومان و گوشه نشینان که با گرفتن تسهیلات بانکی موفق به ایجاد کسب و کار شوند در گشایش امور ما بسیار حائز اهمیت است.

