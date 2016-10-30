پاتک پلیس امنیت به پاتوق های زیرزمینی/ پلمپ پاتوق فوتبالیست ها

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سایت پلیس پلیس اماکن پاتوق قلیان‌کشی ستاره‌های فوتبال را پلمپ کردستاره‌های فوتبال دیگر پاتوق زیرزمینی‌شان در خیابان سعادت‌آباد را از دست داده‌اند.

در روزهای اخیر بر اساس گزارش‌های رسیده به پلیس امنیت عمومی ناجا، یک پاتوق قلیان‌کشی زیرزمینی که بخشی مخفی از یک رستوران معروف در سعادت آباد بوده و تعدادی از ستاره های سرشناس تیم های معروف پایتخت به آنجا می رفتند تعطیل شده است.

این پاتوق بی مجوز به محلی برای شادی ها و شب بیداری های گروهی سلبریتی تبدیل شده بود که صورت چندان خوشی اقلا برای این چهره های معروف نداشت و فارغ از بعد امنیتی ، آنچه آنها انجام می دادند و استعمال دخانیات شان ، برای فوتبال شان بسیار خطرناک بوده است.