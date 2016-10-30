١٨ بنگاه اقتصادی به سازمان تامین اجتماعی منتقل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید تقی نوربخش اظهار داشت: ٣٢درصد پالایشگاه های بندرعباس، ٦٠درصد پالایشگاه لاوان، ١٠٠ درصد نیروگاه خلیج فارس، ١٠٠ درصد قطار رجا و ٦ درصد بانک رفاه کارگران به اضافه تعداد دیگری از بنگاه های اقتصادی، بابت مطالبات دولت به این سازمان منتقل شد که لازم است از این اهتمام دولت تشکر کنم.

وی در خصوص مانده بدهی دولت به تامین اجتماعی گفت: میزان بدهی که از دولت قبل به تامین اجتماعی منتقل شد، حدود ٦٠ هزار میلیارد تومان است که رقم قابل توجهی است و طبیعتا هر سال مقادیری به آن اضافه شده است.

نوربخش ادامه داد: این موضوع سومین اقدامی بود که دولت جناب آقای دکتر روحانی در ارتباط با تهاتر مطالبات سازمان تامین اجتماعی انجام می دهد و دو مورد از این اقدامات طی همین ماه انجام شد.