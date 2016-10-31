علیرضا یاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیشنهاد ارائه راهکار برای حمایت از موتورهای جستجوی بومی را با هدف سیاستگذاری خدمات و محتوای طرح جویشگر بومی، در کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی مطرح کرده ایم و در جلسات این کمیسیون درخصوص تدوین دستورالعملی برای راهکارهای حمایتی از این طرح، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه موتورهای جستجوی ایرانی با غولی همچون گوگل برای رقابت مواجه هستند، ایجاد توان رقابت با این موتور جستجو، نیازمند حمایت همه جانبه دولت است. به همین دلیل پیشنهاد سیاستگذاری در حوزه خدمات و محتوای جویشگرهای بومی را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه داده ایم.

یاری با بیان اینکه استقبال کاربران از موتورهای جویشگر بومی با شیب کند در حال افزایش و تغییر است ادامه داد: برای تسریع در این روند، موضوع حمایت از این پروژه در دستور کار قرار گرفته است. چرا که این طرح ها نیازمند ایجاد یک مزیت رقابتی در بازار و دسترسی به منابع دولتی هستند.

دبیر شورای راهبری طرح جویشگر بومی گفت: با پیشنهادات اعلام شده در مرکز ملی فضای مجازی موافقت شده اما هنوز این پیشنهادات در قالب دستورالعمل، عملیاتی نشده است. با اینحال تخمین زده می شود که ظرف چند ماه آینده این دستورالعمل عملیاتی شود.

رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات مخابرات ایران با بیان اینکه تا زمانی که کاربران از این طرح های داخلی استفاده نکنند، نمی توان نقاط ضعف پروژه را بررسی و معایب را رفع کرد، یکی از ملزومات اولیه طرح جویشگر بومی را استفاده سازمانهای دولتی از این پروژه برشمرد و تاکید کرد: در حال انجام مکاتبات اداری هستیم تا از سازمانها و ادارات دولتی و مدارس بخواهیم از موتورهای جستجوی بومی در امور خود استفاده کنند.

یاری با بیان اینکه برغم آنکه هنوز حمایت خاصی از این پروژه ها نشده اما بررسی ها براساس آزمونهای انجام شده نشان می دهد که برمبنای ۴ شاخص کارکردی از جمله جویشگر ویدئویی، متنی، تصویری و صوتی، جویشگرهای داخلی در حال پیشرفت هستند.

وی ادامه داد: طبق تحقیقات انجام شده از سوی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، جویشگر پارسی جو، رتبه دوم استفاده را بعد از گوگل در ایران به دست آورده و قبل از جستجوگر بینگ قرار گرفته است. این آمار مربوط به استفاده ایرانیها از جویشگر متنی می شود و هرچند نسبت استفاده از این موتور جستجوی بومی یک به ۱۰۰ است اما با این حال از روند رو به رشد استقبال از این سرویس حکایت دارد. در این رده بندی موتور جستجوی بینگ و موتور بومی یوز در رده های بعدی قرار دارند.

دبیر شورای راهبری جویشگر بومی در مورد استفاده کاربران ایرانی از موتورهای جستجوی داخلی گفت: هم اکنون موتور جستجوی پارسی جو روزانه بالغ بر ۶۰۰ هزار بازدید و حدود ۱۲۰ هزار پرس و جو دارد. در همین حال تعداد بازدید موتورجستجوی یوز نیز روزانه بالغ بر ۱۰۰ هزار و تعداد پرس وجوی روزانه آن بیش از ۶۰ هزار بار برآورد می شود.