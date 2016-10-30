به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیزپور شامگاه یکشنبه در نشست خبری که با اصحاب رسانه برگزار شد با بیان اینکه تعداد ورزشکاران سازمان یافته در استان طی سال گذشته حدود ۳۵ هزار نفر بوده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه استان دارای پتانسیل و ظرفیت بالایی است، هدف گذاری شده که طی سال جاری لرستان بالایی ۴۰ هزار نفر ورزشکار سازمان یافته داشته باشد.

افتتاح ۱۸ پروژه ورزشی در لرستان

وی با اشاره به اینکه در هفت ماه اول سال ۹۴ حدود ۲۶ هزار و ۷۲۶ نفر ورزشکار سازمان یافته در استان وجود داشته است، گفت: این در حالی است که در هفت ماهه اول سال ۹۵ تعداد ورزشکاران سازمان یافته استان حدود ۳۲ هزار و ۲۳۳ نفر بوده که نشان دهنده رشد چشمگیر ورزشکاران سازمان یافته استان لرستان است.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان بیان داشت: خوشبختانه در حوزه ورزش همگانی طی هفت ماه سال جاری تعداد همایش ها نسبت به سال گذشته رشد خوبی داشته است.

عزیزپور با بیان اینکه در حوزه عمرانی طی سال ۹۴ ورزش و جوانان استان جزء پنج دستگاه برتر وزارت ورزش و جوانان کشور بوده است، عنوان کرد: در طول دو سال اخیر حدود ۱۸ پروژه ورزشی افتتاح شده است.

سرانه فضای ورزشی لرستان ۲۲ سانتی متر با میانگین کشوری فاصله دارد

وی اضافه کرد: در حوزه عمرانی اداره ورزش و جوانان عملیات اجرایی هشت پروژه را آغاز کرده که یکی از این پروژه ها سالن چند منظوره شهرستان رومشگان است.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان در ادامه افزود: مجموعه ورزشی رومشگان مجموعه ای است که در مسیر اصلی این شهرستان قرار گرفته و زمین چمن مصنوعی و سالن سرپوشیده چند منظوره ای در آن طراحی شده است که عملیات مقدماتی آن انجام شده و کلنگ زنی آن نیز شروع خواهد شد.

عزیزپور با بیان اینکه عزیزپور با بیان اینکه طی دو سال اخیر سرانه ورزشی استان حدود پنج سانتی متر رشد داشته است، عنوان کرد: متاسفانه سرانه ورزشی استان نسبت به سرانه کشور عدد پایینی است و حدود ۲۲ سانتی متر با میانگین کشوری فاصله دارد.

وی با تاکید بر اینکه آمارهای داده شده ساختگی نیستند، تصریح کرد: می توانستیم زمین های خاکی استان را نیز جزء سرانه ورزشی استان قرار دهیم و سرانه را بالا ببریم.

سهم تنها دو درصدی بخش خصوصی در ساخت فضای ورزشی لرستان

وی با بیان اینکه برای ایجاد هر سانتی متر سرانه ورزشی باید ۱۸ هزار مترمربع به مکان های ورزشی اضافه کنیم، افزود: این درصورتی است که برای ایجاد هر سانتی متر سرانه ورزشی، حدود ۱۱ میلیارد تومان هزینه نیاز است.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان با اشاره به اینکه اعتبار در راستای افزایش سرانه ورزشی لرستان مطالبه استان از وزارت ورزش است، عنوان کرد: با تخصیص اعتبارات می توان عقب ماندگی استان را جبران کرد.

عزیزپور به فعالیت ۳۰ درصدی بخش خصوصی در ساخت و سازهای ورزشی استان های دیگر اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه سرمایه گذاران بخش خصوصی و باشگاه های بخش خصوصی استان لرستان دو درصد از سرانه ورزشی استان تاثیر داشته اند.