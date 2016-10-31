جلال صابریون در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری مسابقات انتخابی کشتی بزرگ‌سالان استان همدان اظهار داشت: پیکارهای کشتی آزاد انتخابی استان همدان با رقابت ۶۷ کشتی‌گیر در قالب ۱۰ تیم به میزبانی همدان برگزار شد.

وی افزود: نفرات برتر این رقابت‌ها به پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی کشور که اواخر ماه جاری به میزبانی کرمانشاه برگزار می‌شود، اعزام می‌شوند.

رئیس هیئت کشتی استان همدان با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: در بخش انفرادی این رقابت‌ها و در وزن ۵۷ کیلوگرم امین نوری، در ۶۱ کیلوگرم مرتضی فرزین فر، در ۶۵ کیلوگرم یوسف کامرانی و در ۷۰ کیلوگرم آرش ربیعی موفق به کسب عنوان قهرمانی شدند.

صابریون عنوان کرد: همچنین در وزن ۷۴ کیلوگرم جمال خدابنده لو از همدان، در ۸۶ کیلوگرم امید کولیوند از تویسرکان، در ۹۷ کیلوگرم هادی وفایی پور از بهار و در ۱۲۵ کیلوگرم مهدی گنبدانی از همدان عنوان‌های قهرمانی را کسب کردند.

وی با اشاره به آغاز ثبت‌نام انتخابات هیئت کشتی استان همدان بیان کرد: متأسفانه تخریب کاندیداها نه‌تنها در ایران بلکه در دنیا به یک فرهنگ تبدیل‌شده و به‌صورت پنهانی و آشکار دست‌به‌کارهایی می‌زنند که ایرادی هم نمی‌توان گرفت چون نفس انتخابات این‌گونه است.

رئیس هیئت کشتی استان همدان عنوان کرد: هر کس که تشخیص می‌دهد با توجه به شرایط موجود و کمبود اعتبارات می‌تواند به کشتی همدان کمک کند باید در این انتخابات جلو بیاید.

صابریون بابیان اینکه کمبود اعتبارات و مشکلات مالی در ورزش استان همدان مشهود است، عنوان کرد: شرایط خاصی بر استان همدان حاکم است.