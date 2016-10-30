  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۹ آبان ۱۳۹۵، ۲۲:۵۰

قاسمی:

عربستان پاداش جنایات خود را با عضویت در شورای حقوق بشر می گیرد

عربستان پاداش جنایات خود را با عضویت در شورای حقوق بشر می گیرد

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت: عربستان پاداش جنایت های هولناک خود در یمن را با عضویت در شورای حقوق بشر می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی، سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، در پاسخ به ادعای دریاسالار کوین دونگان گفت: اینگونه ادعاهای کذب در حالی مطرح می شود که به رغم انتقادات فراوان و اعتراض وجدان های بیدار جامعه بشری و سازمان های مردم نهاد، ارسال و فروش تسلیحات مرگبار توسط تولید کنندگان تسلیحات و جنگ افروزان و سودا گران مرگ و نیستی، به عربستان سعودی همچنان ادامه دارد.

وی همچنین افزود: روزانه تعداد بی شماری سلاح های مرگبار، بمب و موشک آمریکایی توسط ائتلاف سعودی بر سر غیرنظامیان بی دفاع و مظلوم در مدارس، بیمارستان ها، زندان ها و خانه های مسکونی مردم بی گناه یمن فرود می آید که هیچ نامی جز جنایات جنگی نمی توان بر آن نهاد.

قاسمی خاطر نشان کرد: در روزهای اخیر مردم جهان شاهد افزایش و شدت گرفتن حملات وحشیانه هوایی دولت سعودی به مردم یمن هستند که با پشتیبانی برخی قدرتها، به جنایات هولناک خود ادامه می دهند و تاسف بارتر آن که پاداش کشتار و آدم سوزی را با حمایت از عضویت خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دریافت می دارند؛ فاجعه و تراژدی تلخی که برای همیشه به عنوان لکه ای سیاه در تاریخ بشریت به ثبت خواهد رسید.
 

کد مطلب 3810666

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها