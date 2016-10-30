عربستان پاداش جنایات خود را با عضویت در شورای حقوق بشر می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی، سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، در پاسخ به ادعای دریاسالار کوین دونگان گفت: اینگونه ادعاهای کذب در حالی مطرح می شود که به رغم انتقادات فراوان و اعتراض وجدان های بیدار جامعه بشری و سازمان های مردم نهاد، ارسال و فروش تسلیحات مرگبار توسط تولید کنندگان تسلیحات و جنگ افروزان و سودا گران مرگ و نیستی، به عربستان سعودی همچنان ادامه دارد.

وی همچنین افزود: روزانه تعداد بی شماری سلاح های مرگبار، بمب و موشک آمریکایی توسط ائتلاف سعودی بر سر غیرنظامیان بی دفاع و مظلوم در مدارس، بیمارستان ها، زندان ها و خانه های مسکونی مردم بی گناه یمن فرود می آید که هیچ نامی جز جنایات جنگی نمی توان بر آن نهاد.

قاسمی خاطر نشان کرد: در روزهای اخیر مردم جهان شاهد افزایش و شدت گرفتن حملات وحشیانه هوایی دولت سعودی به مردم یمن هستند که با پشتیبانی برخی قدرتها، به جنایات هولناک خود ادامه می دهند و تاسف بارتر آن که پاداش کشتار و آدم سوزی را با حمایت از عضویت خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دریافت می دارند؛ فاجعه و تراژدی تلخی که برای همیشه به عنوان لکه ای سیاه در تاریخ بشریت به ثبت خواهد رسید.

