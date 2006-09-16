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۲۵ شهریور ۱۳۸۵، ۱۶:۲۶

در كانون ادبيات ايران ؛

مجموعه داستان باغهاي شني نقد مي شود

كانون ادبيات ايران در نشست هفته يكصد و هفتادم خود ، مجموعه داستان "باغ هاي شني" نوشته حميدرضا نجفي را نقد و بررسي مي كند .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، اين نشست روزدوشنبه بيست و هفتم شهريور ماه ساعت 17 در محل كانون ادبيات ايران با حضور نويسنده و منتقدان ، فارُس باقري - منتقد و داستان نويس - و رضا نجفي - مترجم ، منتقد و مدرس ادبيات داستاني - برگزار مي شود .

مجموعه داستان " باغهاي شني" شامل پنج داستان كوتاه است كه انتشارات نيلوفر با همكاري بنياد فرهنگي گلشيري، در مجموعه اي تحت عنوان " شهرزاد " آن را منتشر كرده است . اين بنياد، اولين اثر داستان نويسان را منتشر مي كند .

" باغهاي شني" اولين مجموعه حميدرضا نجفي در حوزه ادبيات بزرگسال است. او پيش از اين آثاري را در زمينه ادبيات كودكان و نوجوانان  منتشر كرده بود كه مي توان به رمان نوجوان " كوچه صمصام " اشاره كرد كه سال گذشته چهار جايزه ادبي : كانون پرورش فكري ، پكا - درحوزه ادبيات كودك و نوجوان - ادبيات پايداري و ادبيات دفاع مقدس را دريافت كرد .

كانون ادبيات ايران درخيابان مفتح ، رو به روي ورزشگاه شيرودي ، خيابان اردلان ، شماره 31 واقع شده است .

 

 

کد مطلب 381067

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