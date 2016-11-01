خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها- سولماز شهبازی: شهرک های اقماری را می توان مرزی بین برخورداری و محرومیت دانست، شهرک هایی که به تناسب رشد جمعیت شهری در حاشیه شهرها شکل می گیرند و به تناسب موقعیت جغرافیای اقشار خاصی از افراد جامعه را در خود جای داده است و به این دلیل دارای شرایط مختص خود است.

در شرایطی که ده ها شهرک مسکونی جدید در شهر شکل گرفته و هر یک تعاونی های بی شماری را با بلاتکلیفی های فراوان در خود جای داده اند، تلاش برای ساماندهی آن ها فقط در وعده ها خلاصه شده است.

در شرایطی که ده ها شهرک مسکونی جدید در شهر شکل گرفته و هر یک تعاونی های بی شماری را با بلاتکلیفی های فراوان در خود جای داده اند، تلاش برای ساماندهی آن ها فقط در وعده ها خلاصه شده است نه تنها تعاونی های مسکن بلاتکلیف شهر با نیمه تمام ماندن موجب آَشفتگی بصری شهر شده اند بلکه موجبات برخوردار نشدن از خدمات شهری را برای ساکنان شهرک های جدید در پی دارند.

از غرب تا شرق شهر، از شهرآرا تا شهرک غرب از کوی ثمین تا پونک و گلشهر همگی به عنوان شهرک های جدید الاحداث و دارای جمعیت بالا همچنان چشم به راه خدماتی هستند که سهم آن ها از شهروندی است.

تعاونی هایی که هر یک نام یک صنف را یدک می کشند گاه عمری بیش از یک دهه دارند و نیست عزم راسخ و دست مهری که آن ها را از ضعف مدیریت و مشکلات در برخی امور مالی برهاند.

ساکنان خواهان ارتقا سطح کمی و کیفی خدمات شهری هستند ، مدیران شهری خواستار نقش آفرینی جدی تر تعاونی ها و تحقق تعهدات آنان برای تحویل شهرک و هیئت مدیره تعاونی ها داد بی پولی سر می دهند.

رییس سابق شورای اسلامی شهر زنجان در این خصوص یکی از مشکلات اصلی شهر را تکمیل نشدن فرآیند تحویل گیری شهرک های جدید برشمرد و گفت: برای شهرک های اقماری بسیاری پروانه ساخت صادر شده ، ساخت و ساز صورت گرفته و با وجود سکنی گزیدن مردم نواقص بسیاری دارند.

سعید امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، انجام نشدن محوطه سازی، نبود فضای سبز، آسفالت ریزی نشدن و تامین نشدن سرانه های فرهنگی، آموزشی و... را از جمله مشکلات موجود در شهرک های جدید دانست.

تعاونی ها مکلفند زیر ساخت ها را تامین و پروژه تکمیل شده را تحویل دهند

وی تصریح کرد: تعاونی ها مکلفند زیر ساخت ها را تامین کرده و پروژه تکمیل شده را تحویل دهند تا شهرداری اقدامات نگهداری و ارایه خدمات شهری را آغاز کند اما متاسفانه ارده ای برای رفع کاستی ها نیست چرا که تعاونی ها مدعی اند توان مالی ندارند و شهرداری هم نمی تواند پروژه نیمه تمام را تحویل بگیرد.

این عضو شورای اسلامی شهر زنجان با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف شهرک های جدید در عمر باقی مانده شورای چهارم گفت: شهرداری باید طبق قانون وارد عمل شده، با تعامل و توافق منطقی یا پرداخت تسهیلات و یا پیگیری های قانونی دیگر این شهرک ها را ساماندهی کند.

شهرک آرا جزو شهرک هایی است که تحویل شهرداری نشده و تعاونی مسکن این شهرک رایزنی لازم را برای تحویل آن آغاز کرده است رزاق محمدی دیگر عضو شورای شهر زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شرکت های تعاونی معمولا قصوراتی در انجام تعهدات و وظایف قانونی برای تحویل شهرک های اقماری دارند اما مدیریت شهری مصمم به کمک به مردم این مناطق است.

وی به تحویل شهرک شهرآراء به شهرداری زنجان اشاره کرد و افزود: این شهرک جزو شهرک هایی است که تحویل شهرداری نشده و تعاونی مسکن این شهرک رایزنی لازم را برای تحویل آن آغاز کرده است.

رئیس کمیسیون عمران و محیط زیست شورای اسلامی شهر زنجان خواستار اصلاح برخی مشکلات در این شهرک شد و تاکید کرد: برای تسهیل امور روزمره مردم و همچنین تحقق حقوق شهروندان در این منطقه باید ساز وکارهای لازم برای تحویل شهرک بررسی شود.

محمدی از شهردار منطقه خواست نسبت به برگزاری نشست های مشترک با شرکت تعاونی مسکن اقدام کند.

محمدی اهالی و ساکنین شهرآرا را مستحق دارا بودن خدمات مناسب شهری عنوان کرد و اظهار داشت: مشکلات فعلی در خصوص تحویل شهرک بررسی و برای آن چاره اندیشی شود. باید نسبت به تحویل شهرک تسریع صورت گیرد و شورای چهارم بر ارائه خدمات مناسب به همه شهروندان مصمم است.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان گفت: تحویل شهرک های اقماری در زنجان از اولویت های شورای چهارم است.

آراض ضیایی اوایل ماه جاری در جلسه تخصصی کمیسیون عمران و محیط زیست شورای اسلامی شهر زنجان، اظهار داشت: در شورای چهارم یکی از مباحث مهم بررسی مشکلات برای تحویل شهرک های اقماری در راستای پوشش خدمات مناسب به ساکنان آن بوده است.

وی اقدامات صورت گرفته برای تحویل شهرک های اقماری به شهرداری را مناسب ارزیابی کرد و اظهار داشت: اقدامات صورت گرفته در این راستا مناسب بوده و فعالیت های خوبی در سه سال اخیر صورت گرفته است.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان به مشکلات اعتباری و بودجه ای در شهرداری زنجان اشاره کرد و یادآور شد: با همه محدودیت های مالی ارائه خدمات مناسب به مردم شهر مورد تاکید قرار دارد.

ضیایی با بیان اینکه مشکلات مالی موجب بروز مشکلات زیادی در راستای تحقق اهداف برنامه ریزی شده بوده است، افزود: در راستای تحویل شهرک های اقمای با توجه به مشکلات مالی شهرداری تعاونی های مسکن باید همراهی و همکاری لازم را صورت دهند.

وی خواستار همکاری و تعامل شهرداران مناطق با تعاونی های مسکن برای پیشبرد امور شد و تاکید کرد: مطابق قانون تعاونی های مسکن وظایف زیادی دارند که در بسیاری از مواقع به رسالت خود عمل نکرده اند.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه شاهد مشکلات مالی برخی از تعاونی ها از جمله تعاونی مسکن شهرآرا هستیم، افزود: در این راستا با تعامل دوطرفه باید مشکلات مردم برطرف شود.

برگزاری جلسه با تعاونی های بلاتکیف، نسخه مدیریت عمرانی استان

طبق آنچه در پاسخ به منتقدان و ساکنان شهرک های جدید و تعاونی های بلاتکلیف از سوی حوزه عمرانی استانداری مطرح می شود، برگزاری جلسه با تعاونی های بلاتکلیف برای احقاق حقوق شهروندانی است که پس از سال ها وقفه چشم انتظار خدمات دستگاه ها برای واحدهای خود هستند.

گرچه به نظر می رسد اجماع مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان، تعاونی های نیمه تمام و بلاتکلیف و مدیران شهری درصورت عجز و ناله هیئت مدیره تعاونی ها مبنی بر ناتوانی مالی راه به جایی نمی برد.

یک شهروند زنجانی می گوید: شهرک های پونک زنجان یکی از شهرک های اقماری است که مشکلات جدی دارد و تراکم جمعیت و در ادامه آن کمبود مراکز آموزشی و مساجد و ... به وضوح دیده می شود.

امیری می افزاید: تراکم بیش از قاعده و بدون مطالعه در شهرک پونک زنجان و نبود فضاهای عمومی و آموزشی، فرهنگی و ورزشی چالش های جدی برای اهالی این شهرک ایجاد کرده است.

وی ادامه می دهد: نبود مدرسه برای مقاطع تحصیلی باعث شده دانش آموزان روزانه کیلومترها مسیر خانه تا مدرسه را طی کنند.

شهرک غرب زنجان نیز یکی از شهرک های اقماری زنجان است که با توجه به عدم تحویل به شهرداری از سوی شرکت تعاونی دارای نقایص عدیده ای است. نبود درمانگاه، خط تاکسی واتوبوس و نبود مدارس راهنمایی ودبیرستان وفضای سبز از مشکلات این منطقه است.

کمبود فضای‌های آموزشی در شهرک‌های اقماری زنجان

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: شهرک های اقماری در گلشهر کاظمیه و پونک در شهر زنجان به ۱۲ مدرسه نیاز دارند.

مرتضی تمجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال تحصیلی ۹۵-۹۶ حدود ۱۷۵ هزار دانش آموز زنجانی ثبت نام کرده اند و در این میان مقطع ابتدایی بیشترین تعداد ثبت نام را داشته است.

وی با بیان اینکه هنوز آمار مدارس شبانه وپیش دبستانی ها گرفته نشده است، ادامه داد: امسال پیش بینی می شد تعداد دانش آموزان پنج هزار نفر افزایش یابد و به ۱۸۰ هزار نفر برسد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان به احداث مدرسه در شهرکهای اقماری استان زنجان اشاره کرد و گفت: شهرک های گلشهر کاظمیه و پونک بیش از ۸۰ هزار نفر جمعیت دارندکه ۲۰ هزار خانوار را شامل می شود و بایدبه بحث تحصیل و تعلیم دانش آموزان توجه شود.

تمجیدی با بیان اینکه از این شهرک ها بیش از پنج هزار نفر دانش آموز به داخل شهر برای تحصیل می آیند، گفت: متاسفانه در زمانی که مسکن مهر احداث می شد به حوزه تعلیم و تربیت توجهی صورت نگرفت و مدارس در این مناطق احداث شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان تصریح کرد: در حال حاضر دو یا سه مدرسه در حال احداث است و در مجموع در دو شهرک گلشهر کاظمیه و پونک ۱۲ مدرسه نیاز است.

تمجیدی با بیان اینکه در حال حاضر یک باب مدرسه شبانه روزی در شهرک گلشهر کاظمیه برای دانش آموزان مقطع ابتدایی و دبیرستان در حال ساخت است، گفت: شهرک گلشهر کاظمیه ۶ فاز دارد و فاز ۷ و ۸ هم در حال گسترش می شود و نیاز به مدارس زیادی است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان ابراز کرد: آموزش و پرورش استان زنجان به توسعه مدارس در شهرک های اقماری تاکید جدی دارد.

بی شک توسعه شهرک های جدید به عنوان یک عامل مهم در توسعه شهرنشینی است و در این میان توجه به ساختار و اصول شهرک سازی باید مورد توجه قرار گیرد تا چالش های موجود در مسیر توسعه شهرنشینی به حداقل برسد.

نبود زیرساخت ها در شهرک های جدید همواره به عنوان چالش مهم مورد انتقاد ساکنان شهرک های جدید بوده به گونه ای که طی مدت زمان ایجاد شهرک های جدید در استان زنجان به خصوص شهر زنجان بارها ساکنان این شهرک ها نسبت به وضعیت موجود اعتراض کرده اند.