امسال افزایش ۲ برابری تعداد زائران اربعین را در شلمچه داریم

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله دهقان شامگاه یکشنبه در نشست خبری خود به مناسبت در پیش بودن مراسم اربعین حسینی اظهار کرد: حکایت و بحث اربعین شاید در سال ۹۲ که در زمستان آن سال تازه هم منصوب شدم که اعلام کردند ۱۰ هزار نفر در پایانه چذابه تجمع کرده و ناهماهنگی هایی هست و زائران مانده و کسی پاسخگوی آنها برای نحوه حرکت به سمت عراق نیست.

وی افزود: سال ۹۳ نیز این جمعیت به ۹۰ هزار نفر افزایش یافت، جاده ای برای تردد از سوسنگرد به بستان و بستان به سمت چذابه نبود و فقط آثاری از راه بود. حتی ماشین ها و کامیون ها حاشیه راه را برای تردد انتخاب می کردند.

معاون امنیتی ـ انتظامی استانداری خوزستان تصریح کرد: امسال پیش بینی می کنیم که با توجه به صدور دستور ستاد مرکزی برای عبور زائران اتباع خارجه که باید از مرز خرمشهر عبور کنند، افزایش دو برابری تعداد زائران را داریم.

دهقان اضافه کرد: جمعیت اگر امسال دو برابر سال گذشته نباشد ولی کمتر از آن هم نیست.

وی ادامه داد: در ابتدای کار برای اینکه گیت های گذرنامه را در شلمچه جانمایی کنیم و مأموران برای کنترل ویزا مستقر شوند چادر راه اندازی شده بود، بنابراین متناسب با شرایط روز و نیازهای پیش آمده اقدام به توسعه زیرساخت ها کردیم.

معاون امنیتی ـ انتظامی استانداری خوزستان عنوان کرد: ابتدا گفتند که پایانه شلمچه باید چهار هزار نفری باشد و برای همین نقشه را به مدیر پایانه های کشور نشان دادیم و پایانه را با ظرفیت فعلی (۱۰۰ هزار نفر) تصویب کردیم.

وی بیان کرد: خدمات مورد نیاز گیت ها مثل کابل کشی، برق، اینترنت و همه موارد لازم اداره گذرنامه را تهیه کردیم.

دهقان افزود: جاده چذابه حداقل در چند نقطه دوبانده و در چند نقطه نیز یک بانده است و البته تا سال آینده باید در طول کل مسیر دو بانده شود.

معاون امنیتی ـ انتظامی استانداری خوزستان یادآور شد: خودروهای شخصی از نیازمندی های شدید در هر دو مرز بود که قبلا فقط تسطیح اراضی را انجام داده و خودروها پارک می شدند ولی امسال با همکاری همه حدود ۴۴ هکتار زمین تسطیح و برخی ها حتی کوپال ریزی شده برای جانمایی خودروها آماده شده است.

وی گفت: امیدوارم در تکمیل این کار تا سال آینده میزان وسعت ها را به ۱۰۰ هکتار برسانیم تا زیرساخت در زمینه پارکینگ بدون اشکال باشد.

دهقان اضافه کرد: آب آشامیدنی یک سره برای شلمچه تأمین شده ولی متأسفانه آب چذابه هنوز به صورت سیار باید تأمین شود.

معاون امنیتی ـ انتظامی استانداری خوزستان بیان کرد: مطمئنم خدا هوای ما را دارد که موقعیتی به ما عطا کرده تا ناممان به عنوان خدمتگزاران اباعبدالله الحسین(ع) ثبت شود. در شناسنامه معنوی همه ثبت می شود که خدمتگزاران زائران امام حسین(ع) باشیم.

وی با بیان اینکه اربعین و کنگره و تجمع بزرگ آن ندای وحدت مسلمین است و کمک می کنیم تا این وحدت به بهترین شکل ممکن جلوه گر باشد، عنوان کرد: محیطی که به سمت چذابه می رویم نه در جاده، جایگاه موکبان و شانه راه بلکه کنار کانال تقاضا داریم که زائران به تابلوها توجه کنند. البته دو یا سه کیلومتر کنار این کانال را فنس کشی کنند.