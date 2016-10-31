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۱۰ آبان ۱۳۹۵، ۹:۱۶

مدیر کل ورزش و جوانان قم:

برای هزینه فرهنگی در ورزش قم سقفی وجود ندارد

برای هزینه فرهنگی در ورزش قم سقفی وجود ندارد

قم - مدیر کل ورزش و جوانان استان قم با تأکید بر تلاش هیئت‌های ورزشی قم برای برگزاری لیگ‌های استانی گفت: برای هزینه فرهنگی در ورزش قم سقفی وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عابدی در مجمع انتخاباتی هیئت هاکی استان قم که یکشنبه شب در قم برگزار شد اظهار داشت: انتظار می‌رود با تعیین رئیس جدید هیئت هاکی، فعالیت‌هایی چند برابر برنامه‌های فعلی ارائه شده، در دستور کار قرار بگیرد و بنا بر توقعات جامعه هاکی اقدامات لازم صورت گیرد تا این رشته در قم به شرایط بهتری برسد.

وی افزود: روال انتخاب رؤسای هیئت‌های ورزشی بر مبنای آرای اعضای مجامع انتخابی است و به رأی‌های داده شده باید احترام گذاشت و این میزان رأی در مجمع هیئت هاکی نشان می‌دهد انتظارات زیادی از اداره کل ورزش و جوانان، هئیت هاکی استان قم و فدراسیون هاکی وجود دارد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان قم گفت: تبلیغات و اطلاع رسانی به خانواده‌ها به ویژه در مدارس یکی از حیاتی‌ترین اقداماتی است که برای شناساندن رشته‌های ورزشی مؤثر است و رشته ورزشی هاکی نیز از این اصل مستثنی نیست.

عابدی بیان داشت: رشته هاکی نیاز به شناسایی در جامعه دارد به ویژه شرایط جسمی و روحی مورد نیاز برای فعالیت در این رشته باید به سمع و نظر مردم به ویژه جوانان برسد تا بتوانند به سمت و سوی این رشته سوق پیدا کنند و جذابیت رشته‌های ورزشی کمتر شناخته شده باید به نحوی برای جامعه جوان تبیین شود.

وی عنوان کرد: توسعه رشته هاکی در تمام نقاط مختلف شهر باید اجرایی شود و ما در این راه برای تأمین سالن‌های ورزشی مورد نیاز برای تأمین سانس تمرینی و اجرایی برنامه‌های آموزشی و استعدادیابی آمادگی کامل را داریم.

مدیر کل ورزش و جوانان استان قم تصریح کرد: تیم داری در لیگ‌های مختلف کشوری وبرگزاری لیگ استانی شایسته است در تقویم ورزشی هیئت هاکی و همه هیئت‌های ورزشی گنجانده و عملیاتی شود تا از این طریق برای جذب نیروهای جدید و افزایش تعداد ورزشکاران به  حد قابل قبولی دست پیدا کنیم.

عابدی گفت:  برای هزینه فرهنگی در ورزش قم سقفی وجود ندارد زیرا جوانان همان طور که به رشد جسمی نیاز دارند، رشد وتعالی معنوی و روحی از دیگر مواردی است که باید مورد توجه این قشر قرار بگیرد و از این رو توصیه ما به هیئت‌های ورزشی نگاه فرهنگی به ورزش و استفاده از ظرفیت ورزش در راستای تعالی فرهنگی است.

کد مطلب 3810712

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