به گزارش خبرنگار مهر، حسن عابدی در مجمع انتخاباتی هیئت هاکی استان قم که یکشنبه شب در قم برگزار شد اظهار داشت: انتظار می‌رود با تعیین رئیس جدید هیئت هاکی، فعالیت‌هایی چند برابر برنامه‌های فعلی ارائه شده، در دستور کار قرار بگیرد و بنا بر توقعات جامعه هاکی اقدامات لازم صورت گیرد تا این رشته در قم به شرایط بهتری برسد.



وی افزود: روال انتخاب رؤسای هیئت‌های ورزشی بر مبنای آرای اعضای مجامع انتخابی است و به رأی‌های داده شده باید احترام گذاشت و این میزان رأی در مجمع هیئت هاکی نشان می‌دهد انتظارات زیادی از اداره کل ورزش و جوانان، هئیت هاکی استان قم و فدراسیون هاکی وجود دارد.



مدیر کل ورزش و جوانان استان قم گفت: تبلیغات و اطلاع رسانی به خانواده‌ها به ویژه در مدارس یکی از حیاتی‌ترین اقداماتی است که برای شناساندن رشته‌های ورزشی مؤثر است و رشته ورزشی هاکی نیز از این اصل مستثنی نیست.



عابدی بیان داشت: رشته هاکی نیاز به شناسایی در جامعه دارد به ویژه شرایط جسمی و روحی مورد نیاز برای فعالیت در این رشته باید به سمع و نظر مردم به ویژه جوانان برسد تا بتوانند به سمت و سوی این رشته سوق پیدا کنند و جذابیت رشته‌های ورزشی کمتر شناخته شده باید به نحوی برای جامعه جوان تبیین شود.



وی عنوان کرد: توسعه رشته هاکی در تمام نقاط مختلف شهر باید اجرایی شود و ما در این راه برای تأمین سالن‌های ورزشی مورد نیاز برای تأمین سانس تمرینی و اجرایی برنامه‌های آموزشی و استعدادیابی آمادگی کامل را داریم.



مدیر کل ورزش و جوانان استان قم تصریح کرد: تیم داری در لیگ‌های مختلف کشوری وبرگزاری لیگ استانی شایسته است در تقویم ورزشی هیئت هاکی و همه هیئت‌های ورزشی گنجانده و عملیاتی شود تا از این طریق برای جذب نیروهای جدید و افزایش تعداد ورزشکاران به حد قابل قبولی دست پیدا کنیم.



عابدی گفت: برای هزینه فرهنگی در ورزش قم سقفی وجود ندارد زیرا جوانان همان طور که به رشد جسمی نیاز دارند، رشد وتعالی معنوی و روحی از دیگر مواردی است که باید مورد توجه این قشر قرار بگیرد و از این رو توصیه ما به هیئت‌های ورزشی نگاه فرهنگی به ورزش و استفاده از ظرفیت ورزش در راستای تعالی فرهنگی است.