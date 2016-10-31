عباسعلی: با آسیب دیدگی برنز گرفتم/ مردان ایران لایق قهرمانی بودند

حمیده عباسعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان مطلب فوق گفت: دوره قبل مدال نقره مسابقات جهانی را کسب کرده بودم و در این دوره، هدفم تنها مدال طلا بود. خدا را شکر که با رسیدن به مدال برنز دست خالی نماندم ولی عوامل زیادی در نرسیدن به هدفم دخالت داشتند.

وی ادامه داد: قصد داشتم با حضور در رقابتهای سطح بالای «کاراته وان» خود را برای کسب مدال طلا در مسابقات جهانی آماده کنم که در چند تورنمنت ابتدایی شرکت کردم، ولی در ادامه این امر میسر نشد و پس از آن هم دچار آسیب دیدگی شده و با تشدید آن، از سوی پزشک تمرین پرفشار ممنوع شد و با فیزیوتراپی برای حضور رقابتهای اتریش آماده شدم.

دارنده نشان برنز ۲۰۱۶ جهان افزود: زمانی که اردوی آماده سازی تیم ملی آغاز شد، شرایط متفاوتی را تجربه کرده و نتوانستیم در لیگ جهانی حضور پیدا کنیم. این موضوع تأثیر بسزایی در روند کاری ما داشت. به هر حال ما می‌توانستیم با حضور در کاراته‌وان‌ها خودمان و حریفانمان را ارزیابی کنیم.

عباسعلی به سطح فنی بیست و سومین دوره رقابتهای جهانی هم اشاره کرد و گفت: بعد از المپیکی شدن کاراته، انتظار چنین مسابقات سطح بالایی را داشتیم. رقابتهای جهانی کاراته یک رویداد بسیار بزرگ است و ان‌شاءالله بتوانیم برای المپیک طوری برنامه‌ریزی کنیم که در این رویداد بزرگ بهترین نتیجه را بگیریم.

وی در خصوص موفقیت تیم مردان هم گفت: کاراته ایران پتانسیل بالایی دارد. در این دوره مردان ما ثابت کردند در دنیا بهترین هستند و این موضوع را روی تاتامی و در مبارزه با بهترین های جهان به نمایش گذاشتند. آنها بهترین بودند و لایق این مهم هستند.

عضو تیم ملی بانوان در پایان از تمام کسانی که برای موفقیت او تلاش کرده‌اند تشکر و ابراز امیدواری کرد در مسابقات آتی افتخارات بیشتری را برای ورزش ایران اسلامی کسب کند.