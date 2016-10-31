افزایش تقاضا برای صدور گذرنامه/ توصیه به زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نقد علی شریفی با اشاره به افزایش تقاضا برای صدور گذرنامه از اول محرم تا کنون اظهار کرد: همزمان با آغاز محرم، آمار تقاضای صدور گذرنامه در هر روز حدود ۲۵ هزار نفر بوده است که در حال حاضر به ۴۲ هزار نفر در روز رسیده است.

وی افزود: صدور گذرنامه نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

رئیس اداره صدور گذرنامه بیان کرد: فرایند صدور گذرنامه، از زمان تحویل مدارک به دفاتر پلیس +۱۰ تا تحویل به متقاضیان ، ۷۲ ساعت زمان بر است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه مردم در خصوص اخذ گذرنامه به توصیه های پلیس توجه داشته اند، گفت: در سنوات گذشته با نزدیک شدن به اربعین آمار تقاضا برای صدور گذرنامه افزایش پیدا می کرد و در روزهای پایانی با طیف وسیع تقاضا مواجه بودیم و این روند در افزایش فشار کاری به مراکز خدمات انتظامی و گذرنامه نیز موثر بود اما امسال حجم تقاضای مردم مدیریت شده و تقاضا برای صدور گذرنامه از ابتدای محرم آغاز شده است.

سرهنگ شریفی افزود: زائران توجه کنند که مدت اعتبار گذرنامه کمتر از ۶ ماه نباشد و کسانی که قصد اقدام برای اخذ یا تمدید گذرنامه دارند این روند را به روزهای نزدیک به راهپیمایی بزرگ اربعین موکول نکنند.

وی با بیان اینکه با الکترونیکی شدن روند صدور گذرنامه، امکان جعل و تقلب در این فرایند به حداقل رسیده است، گفت: لازم است هم وطنان از قرار دادن گذرنامه در هم جواری دستگاه های دیجیتالی خودداری کنند چراکه در گذرنامه "شناسه ای" به شکل تراشه وجود دارد که ممکن است هم جواری با دستگاه های دیجیتالی این شناسه را مخدوش کند.