دين و اخلاق عامل مكمل و شتاب دهنده علم هستند / ايران با حركتي پرشتاب در مسير پيشرفت علم عقب ماندگي تاريخي خود را جبران مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر، در آغاز اين ديدار خانمها و آقايان:

فرزانه فرهادي (رتبه اول گروه رياضي كنكور سراسري امسال)

وحيد لياقت (دارنده مدال طلاي المپياد جهاني كامپيوتر)

ساحل رمضاني تبار (رتبه اول گروه علوم انساني كنكور 1385)

مسعود داوديان (رتبه اول آزمون دستياري دندانپزشكي)

نرگس سادات فهري (دارنده مدال طلاي المپياد ادبي كشور)

ناصر طالبي زاده (دارنده مدال طلاي المپياد جهاني رياضي)

سيده پريا سعادت (رتبه اول گروه علوم تجربي كنكور امسال)

حميد رضا كريمي (دانشجوي نمونه وزارت علوم در مقطع دكتري)

آناهيتا قزويني زاده (رتبه اول گروه هنر كنكور 1385)

سهيل عشقي (رتبه اول زبانهاي خارجي كنكور سراسري و رياضي دانشگاه آزاد)

محمد حياتي فر (رتبه اول پژوهشهاي كاربردي جشنواره خوارزمي)

مريم نريمي ( رتبه اول شاهد در گروه هنر كنكور سراسري امسال)

سيد محمد مهدي آذري (رتبه اول شاهد در گروه علوم تجربي كنكور 1385)

حامد صادقي پوررودسري (دانشجوي نمونه وزارت بهداشت) به بيان ديدگاههاي خود پرداختند.

مهمترين نكاتي كه نخبگان جوان در سخنان خود مطرح كردند به اين شرح است:

* لزوم نگاه نظام مند به موضوع نخبگان و پرهيز از برخوردهاي سليقه اي با اين موضوع

* ضرورت ايجاد ساز و كار مناسب براي شناسايي استعدادهاي درخشان در مقاطع مختلف تحصيلي

* لزوم حمايت از نخبگان و ساماندهي آنان براي حل مشكلات جامعه و كشور

* انتقاد از بي ثباتي در قوانين حمايتي نخبگان

* مشكل كمبود خوابگاه دانشجويان شهرستاني

* تسهيل در مقررات رفت و آمد نخبگان جوان به خارج و داخل كشور

* به كارگيري نخبگان فارغ التحصيل رشته هاي پزشكي و دندانپزشكي در تحقيق و پژوهش و آموزش

* ضعف دروس علوم انساني در مقطع دبيرستان و ترجمه اي بودن متون برخي از اين دروس

* ضرورت توجه بيشتر به علوم پايه

* كمبود بودجه و امكانات پژوهش و تحقيقات

* لزوم ارتباط قوي تر مراكز تحقيقاتي با سازمانها و دستگاههاي مختلف

* توجه بيشتر به رشته هاي نوين علمي

* ارتباط بيشتر مسئولان با نخبگان جوان

* برنامه ريزي براي اصلاح كنكور

* ضرورت جهت گيري كاربردي تحقيقات و ترويج فرهنگ پژوهش

* لزوم اجراي طرحهاي ملي تحقيقاتي با مشاركت همه دانشگاهها و مراكز علمي كشور

* ايجاد مراكز پرورش نخبگان هنري در مقاطع مختلف تحصيلي

* روزآمد شدن نظام آموزش دبيرستاني

* انتقاد از بي برنامگي در برخي مراكز پژوهشي

* آشنا كردن بيشتر جوانان با فرهنگ و هويت اصيل اسلامي – ايراني براي مقابله با هجوم فرهنگي غرب

* انتقاد از كم فعاليتي بنياد نخبگان

* لزوم يكسان شدن تسهيلات براي نخبگان فارغ التحصيل وزارت علوم و وزارت بهداشت

* و ضرورت ارتقاي سطح عمومي دانش در دبيرستانها و دانشگاهها و اكتفا نكردن به حضور در المپيادهاي جهاني

به گزارش مهر، در اين ديدار كه حدود 2 ساعت طول كشيد پس از مطرح شدن ديدگاههاي نخبگان جوان، حضرت آيت الله خامنه اي، پيشرفت علمي را هدفي راهبردي، بسيار مهم و حياتي برشمردند و تلاش بي وقفه، خستگي ناپذير و پرشتاب دانشمندان، دانشجويان و به ويژه نخبگان جوان را عامل اصلي تحقق اين هدف دانستند.

ايشان ديدار و گفتگو با نخبگان جوان را ديداري نمادين در تكريم علم و عالم و نشانه «جايگاه فوق العاده علم در نظام اسلامي و روند پيشرفت كشور» دانستند و افزودند: ملت ايران از عقب ماندگي علمي و سوء استفاده غربيها از علم براي سلطه سياسي – اقتصادي و فرهنگي، متحمل ضررها و آسيبهاي فراوان شده و به همين علت تصميم گرفته است با حركتي پرشتاب در مسير پيشرفت علمي، عقب ماندگي تاريخي خود را جبران و تهديدات رقبا يا دشمنان را ناكارآمد كند.

حضرت آيت الله خامنه اي، دو عامل خطرپذيري و كار خستگي ناپذير و پيگير را از مهم ترين عوامل تأثيرگذار در پيشرفت ملتها خواندند و خاطرنشان كردند: خطرپذيري، جرأت اقدام و نترسيدن از ناكامي و شكست، ملتها را به حركت و تكاپو مي كشاند و ضريب موفقيت را در همه عرصه هاي مادي و معنوي، كاملاً افزايش مي دهد و جوانان ما بايد بدون ترس از شكست و ناكامي، وارد ميدانهاي بزرگ شوند.

ايشان خطرپذيري را از خصوصيات خوب فرهنگ غرب دانستند و افزودند: ويژگيهاي خوب و بد كشورها و جوامع را بايد در كنار هم مطالعه كرد و بخشي از پيشرفتهاي غرب را نتيجه خطرپذيري آنها دانست.

رهبر انقلاب اسلامي، تلاش و فعاليت خستگي ناپذير را عامل دوم موفقيت و پيشرفت بشر برشمردند و افزودند: راحت طلبي، تنبلي و فرار از مشكلات، در طول تاريخ، عامل اصلي درجا زدن و عقب ماندگي برخي ملتها بوده است و هر ملت و كشوري به جايي رسيده است در پرتو پشتكار، روبه رو شدن با مشكلات و تلاش سخت و بي امان بوده است.

به گزارش مهر، حضرت آيت الله خامنه اي با تأكيد بر لزوم توأم بودن علم با «دين و اخلاق»، به مشكلات عميق و گسترده اجتماعي – فرهنگي و اقتصادي امريكا اشاره كردند و افزودند: فاصله عظيمي كه پيشرفته ترين كشور علمي جهان يعني امريكا با آرمانهاي بشري مانند عدالت – امنيت – آرامش و سعادت دارد نتيجه فاصله عميق علم با اخلاق و معنويت در غرب است.

رهبر انقلاب اسلامي، دين و اخلاق را عامل مكمل و شتاب دهنده علم خواندند و به نخبگان جوان توصيه كردند به موازات تلاش بي وقفه علمي، به معنويات و اخلاق توجه كامل داشته باشند و با احساس مسئوليت، نقش خود را در روند پيشرفت حال و آينده كشور ايفا كنند.