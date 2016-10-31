رشد ۲۸ درصدی صادرات فرش زنجان

محسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش ۲۸ درصدی صادرات فرش استان زنجان طی هفت ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: صادرات فرش استان زنجان طی هفت ماهه سالجاری هفت میلیون و ۵۵۰ هزار دلار بوده که طی سال گذشته در همین بازه زمانی میزان صادرات فرش استان زنجان پنج میلیون و ۶۲۰ هزار دلار بوده است.

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تاکید کرد: صادرات فرش استان زنجان طی هفت ماهه سالجاری یک میلیون و ۶۲۰ هزار دلار افزایش دارد.

جعفری گفت:فرش استان زنجان به کشورهای خلیج‌فارس، آلمان، کانادا، روسیه، لبنان، ایتالیا و آمریکا صادر می شود.

وی افزود: کیفیت فرش دستباف استان زنجان بسیار ارزشمند است و طبیعی بودن مواد پشم و ابریشم و رنگ مورد استفاده در تولیدات فرش زنجان باعث افزایش کیفیت این فرش‌ها می‌شود.

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان گفت: با برطرف شدن مشکلات ناشی از برجام وفراهم شدن نقل و انتقال و آزاد کردن فروش فرش توسط آمریکا باعث توسعه صادرات فرش شده است.

جعفری یاد آورشد: طی سال ۹۵ برنامه های خوبی برای توسعه صادرات فرش استان زنجان در دستور کار است و در این میان صادرات فرش زنجان توسعه خوبی خواهد داشت.

وی افزود: این سازمان به بحث ارتقای کیفیت فرش تولیدی تاکید جدی دارد.