  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۰ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۰۷

«اشتاین مایر» خواستار اصلاحات سیاسی در ویتنام شد

«اشتاین مایر» خواستار اصلاحات سیاسی در ویتنام شد

وزیر امور خارجه آلمان در حاشیه سفر به ویتنام خواستار اصلاحات سیاسی در این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امورخارجه آلمان در جریان سفر سه روزه به ویتنام خواستار اعمال اصلاحات سیاسی در این کشور شد. 

وزیر امورخارجه آلمان پیش از دیدار با مقامات ویتنام در سخنانی کوتاه اظهار داشت: ویتنام دارای پتانسیل های خوبی به لحاظ سیاسی و اقتصادی است.

اشتاین مایر با ابراز علاقمندی نسبت به تعمیق مناسبات برلین- هانوی اعلام کرد: ویتنام می تواند با اعمال اصلاحات در حوزه سیاست به گسترش مناسبات خود با جامعه بین الملل امیدوارتر باشد. 

وزیر امورخارجه آلمان از روز گذشته سفر سه روزه خود به ویتنام را آغاز کرده است.

کد مطلب 3810804
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها