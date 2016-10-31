«اشتاین مایر» خواستار اصلاحات سیاسی در ویتنام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امورخارجه آلمان در جریان سفر سه روزه به ویتنام خواستار اعمال اصلاحات سیاسی در این کشور شد.

وزیر امورخارجه آلمان پیش از دیدار با مقامات ویتنام در سخنانی کوتاه اظهار داشت: ویتنام دارای پتانسیل های خوبی به لحاظ سیاسی و اقتصادی است.

اشتاین مایر با ابراز علاقمندی نسبت به تعمیق مناسبات برلین- هانوی اعلام کرد: ویتنام می تواند با اعمال اصلاحات در حوزه سیاست به گسترش مناسبات خود با جامعه بین الملل امیدوارتر باشد.

وزیر امورخارجه آلمان از روز گذشته سفر سه روزه خود به ویتنام را آغاز کرده است.