پلیس شارجه با انتشار یک فایل ویدیویی، قطعه قطعه کردن خربزۀ عجیبی را که برخی شهروندان را به وحشت انداخته بود، نشان داد تا ثابت کند که این میوه بمب یا جادو نیست و کسی را تهدید نمی کند.

بر روی این خربزه که شهروندان آن را در ساحل شارجه یافته و پلیس را از وجود آن مطلع کردند؛ عباراتی به عربی نوشته شده و میخ‌هایی هم در ردیف‌های منظم در آن کاشته شده بود.

پلیس شارجه با انتشار این فیلم تاکید کرد: به مسؤولان وزارت امور دینی امارات اطلاع داده شده که این میوۀ عجیب، خطر و تهدیدی به همراه ندارد.

گفتنی است، بر اساس قوانین امارات، سحر و جادو و شعبده‌بازی ممنوع است و انجام آن مجازات دارد.