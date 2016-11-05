کاری نشده که دولت گزارش۱۰۰روزه بدهد/نارضایتی دلسوزان از وضع فعلی

مهدی فضائلی، کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه کارنامه افراد بهترین تبلیغ برای یک مدیر به شمار می رود گفت: مردم به عملکرد افراد توجه کرده و نتیجه مدیریتی فرد در معیشت خود و اینکه وعده ها چقدر جامه عمل پوشیده را ارزیابی می کنند.

وی افزود: مجموع نظرسنجی ها فعلی که حتما آقای روحانی هم در جریان آن هستند نشان می دهد که میزان رضایتمندی از عملکرد آقای رئیس جمهور شرایط خوبی ندارد و در مقایسه با سال گذشته در زمان مشابه این اقبال روند نزولی داشته است.

این فعال رسانه ای ادامه داد: مردم معتقدند برجام نه تنها دستاوردی نداشته بلکه تاثیر مستقیمی هم بر زندگی و معیشت آنها نگذاشته است درحالی که بهبود معیشت و رفع مشکلات اقتصادی وعده اصلی دولت پس از برجام بود.

فضائلی با بیان اینکه قرار بود نتیجه برجام گشایش اقتصادی باشد، خاطرنشان کرد: امروز بالاترین دغدغه طبقه متوسط بیکاری است و طبقات محروم نیز مشکل معیشت دارند این درحالی است که مردم نمی توانند دستاورد قابل توجهی را از برجام برای دولت متصور شوند از این رو احساس کامیابی قابل توجهی مشاهده نمی شود.

وی با اشاره به اینکه این مسائل نشان دهنده شرایط نامناسب دولت است، خاطرنشان کرد: ممکن است برخی صرفا با نگاه سیاسی از شرایطی که برای دولت به وجود آمده خوشحال باشند اما دلسوزان نظام از این وضع ناخشنود هستند ولو اینکه با آقای روحانی موافق نباشند.

این کارشناس مسائل سیاسی گفت: ما دوست داشتیم آقای روحانی به عنوان دولت نظام جمهوری اسلامی ایران عملکرد امید آفرینی را به مردم ارائه می کرد.

فضائلی با اشاره به اینکه وعده گزارش های ۱۰۰ روزه رئیس جمهور محقق نشد تصریح کرد: این وعده آقای روحانی عملی نشد چون اتفاقی نیفتاده که گزارش آن به مردم ارائه شود. آقای رئیس جمهور در اوایل کار دولت گاهی بر اثر فشارهایی که به دولت وارد می شد گزارش هایی ارائه می داد که البته چیز دندان گیری در آنها وجود نداشت یا به بیان کلیات پرداخته و یا موضوعات تکراری را بیان می کرد.

این فعال رسانه ای ادامه داد: متاسفانه این دولت در مقایسه با دولتهای قبلی در اجرای پروژه های عمرانی و صنعتی بسیار ضعیف ظاهر شده است به طوری که امسال اعلام کردند که در شش ماهه نخست سال تنها ۹ درصد بودجه عمرانی تحقق پیدا کرده این یعنی عملا هیچ پروژه عمرانی به نتیجه نرسیده است.

وی درپایان تصریح کرد: ورود آقای روحانی به فضا تبلیغات انتخاباتی با سخنرانی حاصلی نخواهد داشت بلکه کارنامه عملکرد دولت می تواند عامل قضاوت مردم نسبت به دولت باشد.