بستر مناسب جذب سرمایه گذار در بخش طارم سفلی مهیاست

به گزارش خبرنگار مهر، علی شاپورزاده صبح دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مسئول مرکز خدمات جهاد کشاورزی طارم سفلی اظهار کرد: طارم سفلی پتانسیل مستعدی در بخش کشاورزی و دام و طیور دارد بتابراین باید با تخصیص اعتبارات مناسب شاهدرشد و تحول بیشتربخش کشاورزی در این بخش باشیم.

وی افزود: یکی از سیاست های مهم وزارت جهاد کشاورزی توسعه باغات زیتون برای تامین روغن مورد نیاز کشور است بنابراین باید توجه ویژه ای به این بخش شود.

شاپورزاده تصریح کرد: منطقه طارم سفلی در حوزه کشاورزی و به ویژه تولید زیتون و روغن شرایط خاصی دارد و می توان با برنامه ریزی مناسب واستفاده از روشهای نوین درباغات زیتون باعث رونق و توسعه بیشتر بخش کشاورزی در این منطقه شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین نیز گفت: با بررسی انجام شده میانگین خسارت مگس زیتون زیر ۵ درصد بوده که این مهم تنها با مبارزه جدی و همکاری و تعامل خوب باغداران با کارشناسان جهاد کشاورزی انجام شده است.

عباس علیخانی افزود: روش تله گذاری و استفاده از کارت زرد در باغات زیتون روش بسیار مناسبی برای گنترل آفت مگس زیتون است.

وی تصریح کرد: زیتون یکی از محصولات استراتژیک در کشور محسوب می شود که برنامه های زیادی برای توسعه باغات زیتون پیش بینی شده است که طرح توسعه پنج هزار هکتاری باغات در اراضی شیبدار یکی از این برنامه هاست.

بخشدار طارم سفلی هم گفت: طارم سفلی پتانسیل و ظرفیت زیادی در بخش کشاورزی دارد و بعنوان تولید کننده زیتون در سطح کشور مطرح است که امیدواریم با برنامه ریزی های انجام شده بتوانیم اولین تولید کننده زیتون در کشور باشیم.

کلهر افزود: طارم سفلی جزو مناطق کم آب استان قزوین است که با همکاری جهادکشاورزی اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است.

وی، پمپاژ آب کشاورزی، تخصیص آب و توسعه کشاورزی را از جمله مشکلات این بخش ذکر کرد.

کلهر تاکید کرد: توسعه ۵ هزار هکتار باغات زیتون طارم سفلی می تواند این منطقه را به یک منطقه تولید زیتون تبدیل کند.

در پایان این مراسم؛ ضمن تقدیر و تشکر از خدمات حسین امیر پور، امیر خدایاری به عنوان مسئول مرکز خدمات جهاد کشاورزی طارم سفلی معرفی شد.