شبکه ارتباطی کشور نرمال است/انتظار کاربران بالا رفته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرنقی‌زاد صبح امروز در یک برنامه تلویزیونی در مورد مشکل کاربران اینترنت طی چند روز اخیر تاکید کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، شبکه ارتباطی کشور کاملاً نرمال بوده و هیچ‌گونه اختلالی در چند روز اخیر در این شبکه مشاهده نشده است.

وی با بیان اینکه قطعی اینترنت مربوط به هفته گذشته و در کمتر از چند ساعت بوده است، ادامه داد: هم‌اکنون ارتباط کاربران اینترنت کاملاً نرمال بوده و اختلالی در شبکه اینترنت وجود ندارد.

سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سؤال که بسیاری از کاربران از وضعیت سرویس خود ناراضی هستند، گفت: پهنای باند اینترنت طی سه سال اخیر با رشد بسیار خوبی افزایش یافته است و بر این اساس دسترسی کاربران به اینترنت بسیار بالا رفته است که این موضوع باعث افزایش سطح توقع کاربران از سرویس دریافتی شده است.

فرنقی‌زاد افزود: البته این موضوع جای خوشحالی دارد که کاربران نسبت به گذشته تقاضای بیشتری از سرویس خود دارند، اما با این حال این مسئله سبب شده است که شاید قبلاً برای باز کردن یک صفحه، یک ربع هم منتظر می‌ماندند اما الان تحمل سه ثانیه صبر را هم ندارند.

وی در پاسخ به این سؤال که مشکل کاربران اینترنت مخابرات و اپراتورهای موبایل و حتی شرکت‌های اینترنتی چگونه قابل رفع است؟ گفت: در صورتی که هر یک از مشترکان نسبت به سرویس خود شکایت دارند، می‌توانند موضوع را از طریق سامانه شکایت وزارت ارتباطات پیگیری کنند.

سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: حتی در مورد اینترنت موبایل نیز این امکان برای کاربران فراهم شده است که در صورت نارضایتی از اپراتور خود، از طرح ترابردپذیری استفاده کرده و اپراتورشان را با حفظ شماره خود تغییر دهند.

فرنقی‌زاد خاطرنشان کرد: شبکه زیرساخت ارتباطی کاملاً نرمال و پایدار است و اگر کاربران مشکلی در دسترسی به سرویس اینترنتشان دارند، حتماً مربوط به اختلال در شبکه سرویس‌دهنده‌شان است که می‌توانند این موضوع را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گزارش کنند.

وی در مورد افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی نیز گفت: تمامی اپراتورهای ارائه‌دهنده سرویس اینترنت مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه‌های خود را ارائه می‌دهند و ممکن است در فضای رقابتی این تعرفه‌ها از سقف مورد نظر مصوبه حتی کمتر نیز باشد، اما هیچ شرکتی گرانفروشی نمی‌کند.