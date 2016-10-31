به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح دوشنبه در گردهمایی فرمانداران و بخشداران استان بوشهر اظهار داشت: فرمانداران و بخشداران باید تلاش ویژه‌ای برای رفع مشکلات و تامین نیازهای مردم داشته باشند و از همه ظرفیت‌ها استفاده شود.

وی خواستار تلاش ویژه برای رفع مسائل و مشکلات اجتماعی در سطح شهرها و روستاهای استان شد و ادامه داد: در راستای شناسایی مشکلات، نشست‌های هم‌اندیشی در نقاط مختلف استان برگزار شده و می‌شود که باید فرمانداران با محوریت بخشداران توقعات مردمی را شناسایی و آنها را عملی کنند.

استاندار بوشهر از برگزاری مسابقات ورزشی در رشته‌های مختلف در سطح استان خبر داد و بیان کرد: برگزاری این مسابقات شور و نشاط را در سطح روستاهای استان افزایش می‌دهد.

وی خواستار تحقق وعده‌های مسئولان به مردم در سطوح مختلف شد و تصریح کرد: موضوعات نشست‌های هم‌اندیشی در بخش‌ها باید توسط فرمانداران و بخشداران مرور و دنبال شود و وعده‌ها محقق شود.

سالاری با اشاره به برگزاری انتخابات پرشور و باشکوه در هفتم اسفند سال گذشته، افزود: در انتخابات پیش رو نیز باید انتخابات با بی‌طرفی و رعایت قانون و سلامت برگزار شود.

وی در ارتباط با اجرای طرح‌های امید اجتماعی در استان بوشهر نیز خاطرنشان کرد: در حوزه‌های اجتماعی و توانمندسازی جامعه بید گام برداریم و نباید فقط به طرح‌های عمرانی نگاه کنیم.

استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حرکت در مسیر اجرای سیاست‌های ابلاغی، خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های روستاها از موضوعات مهمی است که باید مد نظر مسئولان باشد.