دکتر سید احمد هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه این طرح به‌صورت بسیج ملی و در سراسر کشور اجرا می‌شود، گفت: جامعه هدف این طرح افراد بالای ۳۰ سال هستند که به آن‌ها خدمات غربالگری در نظام سلامت ارائه می‌شود.

هاشمی افزود: افراد پرخطر به لحاظ ابتلا به بیماری‌های غیر واگیر در این طرح غربالگری و برای معاینات بیشتر و طی کردن روند درمان به سطوح بالاتر ارجاع و تحت مراقبت قرار داده می‌شوند.

وی بیماری‌های قلبی و عروقی را زمینه‌ساز بروز سکته‌های قلبی برشمرد و عنوان کرد: همچنین دیابت و فشارخون بالا ازجمله بیماری‌های غیر واگیری هستند که میزان شیوع آن در خراسان شمالی رو به افزایش است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به اینکه ۱۴.۶ درصد افراد بالای ۳۰ سال خراسان شمالی در سال گذشته مبتلابه فشارخون بالابودند، تصریح کرد: جاجرم و شیروان جزو شهرستان‌های پر شیوع استان در ابتلا به بیماری فشارخون است.

هاشمی با تأکید بر اینکه تغییر سبک زندگی و عادت‌های غذایی به‌منظور کاهش شیوع بیماری‌های غیر واگیر باید انجام شود، گفت: خطرسنجی سکته و سرطان که در راستای طرح پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیر واگیر اجرا می‌شود، اقدامی در جهت حفظ سلامت جامعه است.

وی شناسایی بیماران غیر واگیر در سطح استان در قالب خدمات میان‌سالان و سالمندان را یکی از برنامه‌های طرح تحول سلامت برشمرد که در حال حاضر نیز در واحدهای بهداشتی و پایگاه‌های سلامت استان اجرایی می‌شود.