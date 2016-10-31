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۱۰ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۵۹

رئیس مرکز فوریت های پزشکی خوزستان خبر داد:

استقرار ۴۰ آمبولانس در چذابه و شلمچه/ راه اندازی درمانگاه مرکزی

استقرار ۴۰ آمبولانس در چذابه و شلمچه/ راه اندازی درمانگاه مرکزی

اهواز ـ رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی خوزستان گفت: حداقل ۲۰ دستگاه آمبولانس در هر کدام از مرزهای شلمچه و چذابه مستقر می شود.

شهیار میرخشتی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حداقل حدود ۲۰ دستگاه آمبولانس در هر کدام از مرزهای شلمچه و چذابه مستقر می شود. همچنین حدود سه دستگاه اتوبوس لانس و موتورلانس مستقر می کنیم.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی خوزستان تصریح کرد: مقرر شده تمام دستگاه ها امکانات خود را از قبیل نفر، آمبولانس و تجهیزات در درمانگاه مرکزی مستقر کنند تا کیفیت خدمات نیز افزایش پیدا کند.

میرخشتی بیان کرد: به صورت ۲۴ ساعته پزشک، پرستار مرد و پرستار زن مستقر است.

وی گفت: دارو به صورت کامل از طرف معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز و دزفول تأمین می شود.

کد مطلب 3810918

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