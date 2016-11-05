کتاب «اندیشه معمارانه، فرآیند طراحی وچشمانی در انتظار» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «اندیشه معمارانه» با عنوان فرعی «فرآیند طراحی وچشمانی در انتظار» نوشته مایکل براون و ترجمه محمد فرخ زاد و محمد جانی توسط انتشارات دانشگاه گلستان منتشر و روانه کتابفروشی ها شد.

در مقدمه این کتاب آمده است موضوع فرآیند طراحی معماری ازمباحث پیچیده‌ای است که صاحب نظران این حرفه در خصوص آن دست به قلم شده‌اند. همیشه رویدادی که منجر به تبدیل داده‌های اولیه به طرح‌های نهایی می‌شود، به عنوان مبهم‌ترین بخش این فرآیند پیچیده مطرح شده است.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

«حرفه معماری یک حرفه پرماجراست، شغلی روی خط مقدم. یک معمار بر روی لبه چاقو میان هنر و علم، میان اصالت و خاطره، میان شجاعت مدرنیته و احتیاط سنت راه می‌رود. معماران انتخابی به‌جز یک زندگی پرمخاطره ندارند. آن‌ها با انواع مصالح خام‌کار می‌کنند و منظور من تنها بتن، چوب و فلز نیست. من در مورد تاریخ و جغرافیا، ریاضیات و علوم طبیعی، زیبایی‌شناسی و فناوری، اقلیم و جامعه و همه‌چیزهایی که یک معمار باید هرروزه با آن‌ها برخورد کند، سخن می‌گوید.»

مشخصات کتاب

عنوان: اندیشه معمارانه، فرآیند طراحی و چشمانی در انتظار

مؤلف: مایکل براون

مترجمان: محمد فرخ‌زاد و محمد جانی

ویراستاران علمی: مهدیه پژوهان فر، عبدالمجید نو رتقانی، مازیار آصفی، امیر سعید محمودی

مشخصات ظاهری: ۲۶۵ صفحه

ویراستار ادبی: بی‌بی حمیده اشتری

ناشر: دانشگاه گلستان

سال انتشار: ۱۳۹۵(چاپ اول)

شمارگان: ۱۰۰۰

شابک: ۵-۲۷-۷۱۰۲-۶۰۰-۹۷۸