متقاضيان ورود به دانشگاه هاي بلژيك بدون آزمون پذيرفته مي شوند / تنها داوطلبان رشته هاي پزشكي، هنر و علوم مهندسي موظف به شركت در آزمون هستند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، اصول اوليه سيستم آموزش بلژيك در قانون اساسي اين كشور تعريف شده است. براساس قانون، بلژيك به سه جامعه فرانسوي ها، آلماني ها و فلمنگي ها تقسيم مي شود.

كليه اتباع بلژيك از حق تحصيل برخوردارند. آن دسته از موسساتي كه خواستار اعطاي ديپلم ها و گواهي نامه هاي معتبر بوده و يا خواهان دريافت كمك هاي مالي هستند بايد از شرايط قانوني لازم برخوردار باشند. براساس اين شرايط ديپلم هاي اعطاء شده چه از سوي موسسات آموزشي عمومي يا انستيتوهاي آزاد، داراي ارزش يكساني هستند.

آموزش عالي در بلژيك توسط وزارت آموزش عالي و تحقيقات علمي اين كشور تعريف مي شود. در واقع مي توان گفت سيستم آموزشي در اين كشور به سه نوع "آموزش رسمي"، "آموزش رسمي اداره شونده با كمك هاي دولتي" و "آموزش مستقل اداره شونده با كمك هاي مالي" تقسيم مي شود. اولين نوع آموزش توسط جامعه فرانسوي ها سازمان دهي شده، دومين نوع از سوي مقامات محلي شامل بخش ها، استان ها و مناطق اداره مي شود و نوع سوم آموزش نيز توسط سازمان هاي خصوصي مبتني بر مذاهب و فلاسفه خاص اداره مي شود.

كليه موسسات در اين كشور كه به يكي از اين انواع آموزشي تعلق دارند از كمك هاي مالي و اعتبارنامه دولتي برخوردارند.

رايج بودن سيستم دوتايي در آموزش عالي بلژيك

آموزش عالي در بلژيك مبتني بر سيستم دوتايي است كه شامل آموزش دانشگاهي و آموزش عالي خارج از دانشگاه يا Hautes Ecoles مي شود. گروهي از موسسات Hautes Ecoles كه اصطلاحا دانشگاه هاي Pole ناميده مي شوند از سال 2003 راه اندازي شدند. اين موسسات از خودمختاري محدودي در زمينه اختيار براي نظارت برخوردارند. از سوي ديگر دانشگاه ها از اختيار بسياري بهره برده اند.

آموزش عالي در بلژيك از سوي دو جامعه فرانسوي ها و فلمنگي ها سازمان دهي مي شود. جامعه آلماني هاي اين كشور در موسسات وابسته به جامعه فرانسوي ها يا در موسسات مخصوص آلمان ها ثبت نام مي كنند.

وقتي سخن از جامعه فرانسوي هاي بلژيك به ميان مي آيد چنين تصور مي شود كه اين افراد متشكل از اتباع فرانسوي هستند كه در اين كشور زندگي مي كنند، اما اينطور نيست. جامعه فرانسوي هاي بلژيك متشكل از يك موسسه و نه يه گروه يا سكنه خاصي از مردم هستند. اين جامعه پارلمان، دولت و حكومت خاص خود را دارند.

جامعه فلمنگي هاي بلژيك نيز از دو شاخه "فرهنگي و جامعه شناسي" و "سياسي و موسساتي" تشكيل شده است.

نحوه پذيرش در دانشگاه ها و كالج هاي بلژيك

در بلژيك كليه افرادي كه از ديپلم متوسطه برخوردار باشند مي توانند در هر يك از موسسات منتخب خود ثبت نام كنند. در اين بين استثنائاتي براي متقاضيان ادامه تحصيل در رشته هاي پزشكي و دندانپزشكي، هنر و علوم مهندسي وجود دارد.

داوطلبان شركت در رشته هاي پزشكي و دندانپزشكي موظفند در آزمون ورودي دولتي شركت كنند. اين آزمون از دهه نود با هدف كنترل شمار دانشجويان به دانشگاه ها برگزار مي شود.

متقاضيان ادامه تحصيل در رشته هاي هنري نيز بايد در آزمون هاي ورودي منطبق با برنامه هاي هنري كه غالبا به صورت عملي است شركت كنند. هر كالج آزمون خاص خود را برگزار مي كند.

دانشكده هاي مخصوص علوم مهندسي آزمون ورودي خاصي را كه به طور كلي مبتني بر رياضيات است، برگزار مي كنند. اين آزمون هم اكنون در جامعه فلمنگي ها لغو شده اما هنوز از سوي جامه فرانسوي ها برگزار مي شود.

شهريه ثبت نام در دانشگاه ها يا كالج هاي اين كشور همه ساله توسط دولت معين مي شود.

بورسيه تحصيلي به دانشجويان واجد شرايطي كه تقاضاي دريافت كمك مالي كرده باشند اعطاء مي شود. سقف شهريه دانشگاهي براي اين افراد 80 يورو است. دانشجوياني كه واجد شرايط دريافت كمك مالي نيستند اما درآمد خانوادگي آنها كمتر از 28609/1 يورو باشد از بورسيه تقريبي بهره مي برند و شهريه دانشگاهي آنها 320 يورو است. شهريه ثبت نام براي دانشجوياني كه واجد شرايط دريافت كمك مالي نبوده و درآمد خانوادگي آنها نيز بالاي اين مبلغ باشد، 520 يورو است.

كمك هاي مالي در نظر گرفته شده براساس درآمد خانوادگي دانشجويان و شرايط خانوادگي آنها اعطاء مي شود اما هيچ گاه بيش از 3300 يورو در سال نيست.