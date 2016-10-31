توسعه شهربندرها در دستور کار/ بازگشت ۱۷ خط کشتیرانی به ایران

به گزارش خبرنگار مهر، آخوندی در دوازدهمین همایش سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی افزود: در حال حاضر ۱۷ خط کشتیرانی با برنامه منظم به بنادر کشور بازگشتند، اما هنوز راه زیادی برای افزایش همکاری با خطوط کشتیرانی مطرح دنیا داریم.

وی ادامه داد: در پس‌کرانه‌های سواحل، آمادگی تامین امکانات حمل و نقل برای تمام بنگاه های داخلی و خارجی حمل و نقل و ترانزیت را داریم، ضمن اینکه امکان حمل و نقل ترکیبی کامل با پهلوگیری مستقیم کشتی برای اتصال آسیای میانه به روسیه و چین مهیا است.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، با توجه به اینکه حمل کالا از روسیه به هندوستان ۴۰ روز زمان می برد، با بهره گیری از موقعیت ایران در اتصال این دو نقطه می توان این زمان را به ۱۷ روز و قیمت حمل و نقل و ترانزیت را نیز ۲۰ درصد کاهش داد.

آخوندی ضمن اشاره به ظرفیت های حوزه بنادر و سواحل گفت: در حال حاضر بیشترین بهره برداری ایران از دریا مربوط به حوزه بار است در حالی که بحث بهره گیری از آبزیان، مسافرت های تفریحی و دریایی و زندگی در کناره های سواحل نیز باید در دستور کار قرار گیرد چراکه در حال حاضر مسافرت دریایی و بهره برداری توریستی در حد صفر است.

وی ادامه داد: در تلاشیم تا از ظرفیت های دیگر دریا غیر از حمل بار بهره ببریم.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: یکی از مسائل مهم در بنادر و سواحل به کارگیری فناوری اطلاعات و نحوه مدیریت بنادر است که خوشبختانه در سال های گذشته توجه زیادی به این مسئله شده است. با این وجود بر اساس برنامه، قرار است ارتقاء به نسل سوم بنادر (بنادر هوشمند) مورد توجه ویژه قرار گیرد.

آخوندی اضافه کرد: ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از پس‌کرانه‌های بندر امام(ره) مورد بهره برداری قرار گرفته که این میزان قابل افزایش به ۱۱ هزار هکتار است. توسعه پس‌کرانه‌ها تنها به بندر امام محدود نمی شود و توسعه پس‌کرانه‌های بندر جاسک و چابهار نیز در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: علاوه بر فعالیت های مهندسی و فناورانه در بنادر و سواحل کشور باید به مباحث اقتصادی و تجاری نیز توجه شود، بر همین اساس بحث شهربندرها و ارتباط بنادر و شهرهای کشور از سوی وزارت راه و شهرسازی پیگیری می‌شود.

اقتصاد کشور باید متکی به نیروی جوان باشد

در این همایش همچنین سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اهمیت بکارگیری نیروی جوان و تحصیلکرده و نوآور کشور در اقتصاد گفت: هم اکنون در جهان، اقتصاد بر پایه نیروهای جوان و نوآور قرار دارد و زمان اتکاء یا وابستگی به منابع گذشته است.

وی افزود: ایران چهارمین تولیدکننده مهندس در دنیا و هم‌رتبه با آمریکا است، ضمن اینکه ۵ میلیون دانشجو هم در ایران مشغول به تحصیل هستند که بسیاری از آنها در حوزه دریا فعالیت می کنند.

به گفته ستاری، ایران رتبه نهم انتشار مقاله در دنیا را دارا است، اما در حوزه فناوری و تکنولوژی رتبه و جایگاه ویژه ای را ندارد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به اهمیت تاسیس شرکت های دانش بنیان به عنوان یکی از اهداف معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور اشاره کرد و اظهار داشت: هم اکنون ۲ هزار و ۷۰۰ تا ۲ هزار و ۸۰۰ شرکت دانش بنیان در حوزه های مختلف در حال فعالیت هستند که این موضوع نتیجه همکاری دانشگاه و صنعت است.

وی پیشنهاد داد: باید مراکز نوآوری در حوزه سواحل، بنادر و سازه های دریایی را گسترش دهیم.ستاری تصریح کرد: در طرح های کلان ملی بحث داشتن متقاضی و خریدار مهم تلقی می شود و ضمن اینکه در این زمینه باید بخش خصوصی را درگیر کنیم و از ظرفیت های این بخش در مباحث پژوهش و سرمایه گذاری خطرپذیر بهره ببریم.