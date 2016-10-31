قبور ذخیره بهشت محمدی سنندج ساماندهی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، توفیق سرفرازبا بیان اینکه یکی از مشکلات بهشت محمدی کمبود زمین جهت احداث قطعات جدید است، گفت: قطعات قدیمی این آرامستان در سنوات گذشته توسط شهروندان بعنوان قبور ذخیره پیش خرید شده است.

وی از ساماندهی قبور ذخیره در بهشت محمدی خبر داد و عنوان کرد : با هدف جمع آوری اطلاعات مالکان این قبور و همچنین ثبت سند آن در سامانه عملیات ساماندهی قبور ذخیره در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

وی عنوان کرد : شهروندان که در سالیان گذشته اقدام به خرید قبور ذخیره کردند می تواند تا پایان آبان ماه سالجاری با در دست داشتن سند قبربه واحد پذیرش سازمان آرامستان‌ها مراجعه کرده و نسبت به ثبت آن در سامانه اقدام کنند.

مدیر عامل سازمان آرامستان‌های شهرداری سنندج یادآور شد: تا سال ۹۲ امکان خرید قبور ذخیره وجود داشت ولی از تاریخ به بعد خرید قبور ذخیره در این آرامستان امکان پذیر نیست

سرفراز تعداد متوفیان مهر ماه سالجاری را ۱۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد متوفی ۴۸ نفر زن و ۵۲ نفر مرد بوده اند.