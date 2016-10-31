۶۰۰ نیرو برای تأمین امنیت زائران خوزستانی فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبداله نظرپور یکشنبه شب در جلسه ستاد اربعین استان اظهار کرد: اطراف شلمچه را با کانکس بسته اند ولی تا شعاع ۵۰۰ و ۶۰۰ متری پایانه باید فنس کشی شود.

وی افزود: مسئول پایانه کشور عراق و وزارت امورخارجه و مرزبانی این کشور اجلاسی را در بغداد برگزار کردند که مباحثی مانند امدادرسانی از ایران تا عراق و همچنین تأمین امنیت در این اجلاس مطرح شد.

فرمانده مرزبانی خوزستان گفت: سال گذشته از ۶ کشور زائر داشتیم و اکثرا بدون ویزا به مرزها مراجعه می کردند که تقاضا داریم محلی برای نگهداری و انتقال آنها در مرز فراهم شود.

سردار نظرپور ادامه داد: در بخشی از مرزهای شلمچه و همچنین چذابه ساخت و ساز در منطقه صفر مرزی ممنوع است و تقاضا داریم که ساخت و سازی صورت نگیرد چون اگر احیانا انجام و عراق متوجه شود آن را تخلف تلقی کرده و با سند کردن آن بر علیه ایران استفاده می کنند.

وی عنوان کرد: ۶۰۰ نیرو علاوه بر نیروهای مرزبانی مشخص کردیم تا برای تأمین امنیت فعالیت کنند. همچنین تقاضا داریم تا برای ایام یک سخنگو را تعیین کنند که مسائل را از طریق وی پیگیری کنیم.

تولیت همه برنامه های اربعین باید در استان باشد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیز بیان کرد: همپوشانی ها و دوباره کاری های بسیاری در مرزها انجام می شود، در جلسات سال قبل نیز خواستار حذف این کارهای همتراز شدیم ولی عملا کاری انجام نشد.

اسماعیل ایدنی افزود: تولیت همه برنامه های اربعین باید در استان خوزستان باشد و مثلا در زمینه تخلیه زباله ها بعد از اربعین حتی ممکن است ما را با مشکلات بهداشتی مواجه کند.

وی ادامه داد: ممکن است در زمان راهپیمایی اربعین اولین بارندگی های پاییزه را داشته باشیم و حتی این امکان وجود دارد که فاجعه انسانی رخ بدهد.